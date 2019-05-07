andrijk777 написав:Камикадзе написав:Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…
В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.
Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.
В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.
ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)
"Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков
Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает.
Перевезено пассажиров (млн)
1985
СССР 113
РФ
2000 23
2005 36,5
2010 56,8
2015 93,6
2018 116,2
Как видно, пассажиропоток удваивается менее, чем за 8 лет, и уже превышает этот показатель для СССР (при вдвое меньшем населении).
А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты/вертолеты/ракеты - Украина не производит и НЕ БУДЕТ