RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:05

  andrijk777 написав:
  Камикадзе написав:
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…
В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.
Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.
В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.


ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)

"Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков

Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает.
Перевезено пассажиров (млн)
1985
СССР 113
РФ
2000 23
2005 36,5
2010 56,8
2015 93,6
2018 116,2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8
Как видно, пассажиропоток удваивается менее, чем за 8 лет, и уже превышает этот показатель для СССР (при вдвое меньшем населении).
А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты/вертолеты/ракеты - Украина не производит и НЕ БУДЕТ
Волгарь
 
Повідомлень: 6522
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 228229230231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.