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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:05

  andrijk777 написав:
  Камикадзе написав:
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)…
В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад.
Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф.
В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.


ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)

"Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков

Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает.
Перевезено пассажиров (млн)
1985
СССР 113
РФ
2000 23
2005 36,5
2010 56,8
2015 93,6
2018 116,2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8
Как видно, пассажиропоток удваивается менее, чем за 8 лет, и уже превышает этот показатель для СССР (при вдвое меньшем населении).
А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты/вертолеты/ракеты - Украина не производит и НЕ БУДЕТ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:04

  Волгарь написав:А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты/вертолеты/ракеты - Украина не производит и НЕ БУДЕТ

Якщо мати мільярди халявних нафтодоларів можна і ракети на Сонце виробляти. На жаль в України немає такої халяви.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:25

https://www.spb.kp.ru/daily/24303/497656/?fbclid=IwAR2ixd_5G_7pvPeGBrxsUrf69lnawerqirYHJsZxn1VdDtuakUF3ZHHNq4s
Такое ж только рашкованам может в голову прийти
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:28

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты


Протягом доби з вечора 7 травня до першої половини дня 8 травня у Росії скасували відразу три рейси літаків серії Sukhoi Superjet 100
Про це повідомляє телеканал Дождь.

Виліт літака SSJ з Ростова-на-Дону до Москви о 05:40 8 травня скасували через технічну несправність, пасажирів вже відправили іншими рейсами. З чим пов'язана несправність, уточнено не було.

Також вранці 8 травня було скасовано рейс "Аерофлоту" SSJ-100 з Шереметьєва до Мінська, причиною в авіакомпанії назвали "заміну повітряного судна з техпричини".

Раніше, пізно ввечері 7 травня, з аеропорту не зміг вилетіти до Риги ще один Sukhoi Superjet 100. За одними даними, пасажири повідомили про запах гару, за іншими - до нього відправили пожежну машину самі служби Шереметьєва. Пасажирів відправили іншим лайнером Superjet.
https://espreso.tv/news/2019/05/08/u_ro ... h_superjet
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:50

Бортпроводник Аэрофлота писал. Уже не пишет. Уже удалили всё, включительно с аккаунтом. ФСБ бдит.
https://pikabu.ru/story/eshche_nemnogo_ ... 00_6691419
Еще немного информации по теме о крушении Sukhoi Superjet 100Зображення
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 05:36

Россия по плану правительства через четыре года должна войти в пятерку крупнейших экономик мира

Для этого стране нужно обогнать по размеру ВВП Германию. Такую задачу поставил в прошлом году президент в майском указе, а теперь она содержится в так называемом едином плане по достижению национальных целей развития России. Документ утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:22

  Pupsik написав:Россия по плану правительства через четыре года должна войти в пятерку крупнейших экономик мира

Для этого стране нужно обогнать по размеру ВВП Германию. Такую задачу поставил в прошлом году президент в майском указе, а теперь она содержится в так называемом едином плане по достижению национальных целей развития России. Документ утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым.


задача вполне выполнима.
достаточно вбить своим гражданам идеи, что догнали и перегнали и снова использовать проверенный метод о загнивающем западе.

уместен старый сов. анекдот о том, что "скотина за нами не поспевает".
скотина тут не буквально.....
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:48

задача вполне выполнима.
достаточно вбить своим гражданам идеи, что догнали и перегнали и снова использовать проверенный метод о загнивающем западе.

уместен старый сов. анекдот о том, что "скотина за нами не поспевает".
скотина тут не буквально.....


А по поводу хрущевского лозунга "Догнать и перегнать Америку..." в народе тогда шутили, что догнать бы неплохо, а вот перегонять не нужно - голую задницу увидят.
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