Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мартиролог жертв российской авиации удручает. Только за последние годы погибли Ан-148 (Подмосковье, 65 человек), Ту-154 (Сочи, 92 человека), Ту-134 (Карелия, 47 человек), Як-42 (Ярославль, 44 человека), Boeing-737 (Ростов, 62 человека), Boeing -737 (Казань, 50 человек)… В США последняя катастрофа в гражданской авиации случилась в 2009 году, то есть десятилетие назад. Китай, который наша страна «ставила на крыло», давно обходится без катастроф. В истории Lufthansa есть только одна катастрофа с жертвами — Найроби, 1974 год.
ПС. В списке нет Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» (Шарм-эль-Шейх, 224 человека)
"Ничего, русские бабы ещё нарожают", Жуков
Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает. Перевезено пассажиров (млн) 1985 СССР 113 РФ 2000 23 2005 36,5 2010 56,8 2015 93,6 2018 116,2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8 Как видно, пассажиропоток удваивается менее, чем за 8 лет, и уже превышает этот показатель для СССР (при вдвое меньшем населении). А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты/вертолеты/ракеты - Украина не производит и НЕ БУДЕТ
Волгарь написав:А факт остается фактов - Россия производит и будет производить самолеты
Протягом доби з вечора 7 травня до першої половини дня 8 травня у Росії скасували відразу три рейси літаків серії Sukhoi Superjet 100 Про це повідомляє телеканал Дождь.
Виліт літака SSJ з Ростова-на-Дону до Москви о 05:40 8 травня скасували через технічну несправність, пасажирів вже відправили іншими рейсами. З чим пов'язана несправність, уточнено не було.
Також вранці 8 травня було скасовано рейс "Аерофлоту" SSJ-100 з Шереметьєва до Мінська, причиною в авіакомпанії назвали "заміну повітряного судна з техпричини".
Раніше, пізно ввечері 7 травня, з аеропорту не зміг вилетіти до Риги ще один Sukhoi Superjet 100. За одними даними, пасажири повідомили про запах гару, за іншими - до нього відправили пожежну машину самі служби Шереметьєва. Пасажирів відправили іншим лайнером Superjet. https://espreso.tv/news/2019/05/08/u_ro ... h_superjet
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Россия по плану правительства через четыре года должна войти в пятерку крупнейших экономик мира
Для этого стране нужно обогнать по размеру ВВП Германию. Такую задачу поставил в прошлом году президент в майском указе, а теперь она содержится в так называемом едином плане по достижению национальных целей развития России. Документ утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Pupsik написав:Россия по плану правительства через четыре года должна войти в пятерку крупнейших экономик мира
Для этого стране нужно обогнать по размеру ВВП Германию. Такую задачу поставил в прошлом году президент в майском указе, а теперь она содержится в так называемом едином плане по достижению национальных целей развития России. Документ утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым.
задача вполне выполнима. достаточно вбить своим гражданам идеи, что догнали и перегнали и снова использовать проверенный метод о загнивающем западе.
уместен старый сов. анекдот о том, что "скотина за нами не поспевает". скотина тут не буквально.....
Pupsik написав:Россия по плану правительства через четыре года должна войти в пятерку крупнейших экономик мира
Для этого стране нужно обогнать по размеру ВВП Германию. Такую задачу поставил в прошлом году президент в майском указе, а теперь она содержится в так называемом едином плане по достижению национальных целей развития России. Документ утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым.