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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:15
Волгарь написав:
Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает.
Никто на выработавших свой ресурс самолетах в РФ не летает. Основная причина катастроф это человеческий фактор.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 10:27
На прошедшем дне победобесия плешивое ху@ло заявило: "Киев - наш"
Зберігаємо спокій та чистим кулемет
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