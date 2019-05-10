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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:15

  Волгарь написав:Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает.
Никто на выработавших свой ресурс самолетах в РФ не летает. Основная причина катастроф это человеческий фактор.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:22

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Основная причина катастроф это человеческий фактор.
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:27

На прошедшем дне победобесия плешивое ху@ло заявило: "Киев - наш"



Зберігаємо спокій та чистим кулемет
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:47

ceba
битва под Сталинградом ...


битва в сталинграде продолжается - волгоградский тракторный завод сегодня как после войны :mrgreen:

avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:32

  avax написав:ceba
битва под Сталинградом ...


битва в сталинграде продолжается - волгоградский тракторный завод сегодня как после войны :mrgreen:

Когда к власти в РФ пришли ельцины, гайдары,чубайсы,немцовы молившиеся на Запад, инвестиции из ЕС так и не пришли на Волгоградский тракторный завод,как впрочем и на тысячи других заводов. Почему украинцы считают,что ЕС зальет инвестициями Украину?
ceba
 
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  #<1 ... 229230231232
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