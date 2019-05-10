Никто на выработавших свой ресурс самолетах в РФ не летает. Основная причина катастроф это человеческий фактор.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:15
Никто на выработавших свой ресурс самолетах в РФ не летает. Основная причина катастроф это человеческий фактор.
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:22
Re: Імперські амбіції сусіда
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:27
На прошедшем дне победобесия плешивое ху@ло заявило: "Киев - наш"
Зберігаємо спокій та чистим кулемет
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:47
ceba
битва в сталинграде продолжается - волгоградский тракторный завод сегодня как после войны
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:32
Когда к власти в РФ пришли ельцины, гайдары,чубайсы,немцовы молившиеся на Запад, инвестиции из ЕС так и не пришли на Волгоградский тракторный завод,как впрочем и на тысячи других заводов. Почему украинцы считают,что ЕС зальет инвестициями Украину?
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:27
Тобто молитись на ЄС достатньо, щоб пішли інвестиції?
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