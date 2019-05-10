|
|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:15
Волгарь написав:
Это лишний раз доказывает, что в авиапарке пора избавляться от летающих гробов - советской и импортной авиатехники, выработавшей свой ресурс еще 10-15 лет назад. Как только средний возраст бортов в России приблизится к европейскому, аварийность станет такой же - чудес не бывает.
Никто на выработавших свой ресурс самолетах в РФ не летает. Основная причина катастроф это человеческий фактор.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:27
На прошедшем дне победобесия плешивое ху@ло заявило: "Киев - наш"
Зберігаємо спокій та чистим кулемет
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:47
ceba
битва под Сталинградом ...
битва в сталинграде продолжается - волгоградский тракторный завод сегодня как после войны
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:32
avax написав:ceba
битва под Сталинградом ...
битва в сталинграде продолжается - волгоградский тракторный завод сегодня как после войны
Когда к власти в РФ пришли ельцины, гайдары,чубайсы,немцовы молившиеся на Запад, инвестиции из ЕС так и не пришли на Волгоградский тракторный завод,как впрочем и на тысячи других заводов. Почему украинцы считают,что ЕС зальет инвестициями Украину?
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:27
ceba написав:
Когда к власти в РФ пришли ельцины, гайдары,чубайсы,немцовы молившиеся на Запад, инвестиции из ЕС так и не пришли
на Волгоградский тракторный завод,как впрочем и на тысячи других заводов. Почему украинцы считают,что ЕС зальет инвестициями Украину?
Тобто молитись на ЄС достатньо, щоб пішли інвестиції?
І яким боком в цьому списку Немцов? Який був менше 1,5 року на посаді заступник прем'єр-міністра.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 11 тра, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:53
andrijk777 написав: ceba написав:
Когда к власти в РФ пришли ельцины, гайдары,чубайсы,немцовы молившиеся на Запад, инвестиции из ЕС так и не пришли
на Волгоградский тракторный завод,как впрочем и на тысячи других заводов. Почему украинцы считают,что ЕС зальет инвестициями Украину?
Тобто молитись на ЄС достатньо, щоб пішли інвестиції?
"Молившиеся на Запад" это метафора.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:08
В числе жертв катастроф пассажиры Ту-154 сбитые по ошибке украинской ракетой в 2001 году над Черным морем,а так же президент Польши со свитой,Ту-154 которого зацепил березку посаженную пионером Путиным.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|