Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Когда обвиняете собеседника, делайте это аргументировано, и не уподобляйтесь вашим оппонентам. Иначе просто вынудите меня писать так, как с вами общается большинство. Я всегда стараюсь оперировать официальной информацией без домыслов и словоблудия. Можете не извиняться, адьёс амигос!
Тогда объясните мне какой официальной информацией вы пользовались когда писали о Су-57 и что означает ваше "допилили двигатель"? Замечу,что основная информация по Су-57 засекречена.
Переплюнул Захарченко начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковник Кирилл Черкалин (арестован в апреле этого года). Как сообщили СМИ, в трех квартирах Черкалина при обысках было изъято 12 миллиардов рублей. То есть на целый три миллиарда больше, чем у Захарченко.
Ракетные войска стратегического назначения РФ начали получать комплексы «Авангард». Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».
ceba написав:Ракетные войска стратегического назначения РФ начали получать комплексы «Авангард». Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».
Це все круто, але:
Два самых первых испытательных пуска системы состоялись ещё в начале 1990 года
Допилюють розробки СРСР і видають це за "прориви".
Болгария взяла билетов пачку. 22 мая 2019 года, в селе Кирково, что в пяти километрах от болгаро-греческой границы, состоялось торжественное мероприятие по началу строительных работ по прокладке газового интерконнектора IGB. Начало прокладки 182-километрового трубопровода между болгарским городом Дмитровградом и греческим Комитини, открыли лидеры двух стран с сотоварищи, копнули лопатами и произнесли красивые торжественные речи. После пяти лет , Болгария тихой сапой все равно потянулась к «Южному потоку». На фоне разговоров в Европе о новых энергопакетах для блокирования русской газовой экспансии , это выглядят откровенно комично. Политика политикой, а определяющей все равно оказывается экономика.