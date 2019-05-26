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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:50

  sequence написав:
  ceba написав:..пишите всякую чепуху. Пилите гири.
Когда обвиняете собеседника, делайте это аргументировано, и не уподобляйтесь вашим оппонентам.
Иначе просто вынудите меня писать так, как с вами общается большинство.
Я всегда стараюсь оперировать официальной информацией без домыслов и словоблудия.
Можете не извиняться,
адьёс амигос!
Тогда объясните мне какой официальной информацией вы пользовались когда писали о Су-57 и что означает ваше "допилили двигатель"? Замечу,что основная информация по Су-57 засекречена.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:58

Переплюнули: побит рекорд взяток полковника Захарченко
Переплюнул Захарченко начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковник Кирилл Черкалин (арестован в апреле этого года). Как сообщили СМИ, в трех квартирах Черкалина при обысках было изъято 12 миллиардов рублей. То есть на целый три миллиарда больше, чем у Захарченко.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:52

Ракетные войска стратегического назначения РФ начали получать комплексы «Авангард». Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:01

  ceba написав:Ракетные войска стратегического назначения РФ начали получать комплексы «Авангард». Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев. По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развёрнута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».

Це все круто, але:
Два самых первых испытательных пуска системы состоялись ещё в начале 1990 года

Допилюють розробки СРСР і видають це за "прориви".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:20

Болгария взяла билетов пачку. 22 мая 2019 года, в селе Кирково, что в пяти километрах от болгаро-греческой границы, состоялось торжественное мероприятие по началу строительных работ по прокладке газового интерконнектора IGB.
Начало прокладки 182-километрового трубопровода между болгарским городом Дмитровградом и греческим Комитини, открыли лидеры двух стран с сотоварищи, копнули лопатами и произнесли красивые торжественные речи. После пяти лет , Болгария тихой сапой все равно потянулась к «Южному потоку». На фоне разговоров в Европе о новых энергопакетах для блокирования русской газовой экспансии , это выглядят откровенно комично. Политика политикой, а определяющей все равно оказывается экономика.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:34

И-за провала судоремонтных предприятий, ГК ВМФ РФ утратил возможность выполнять самую главную задачу - обеспечение основных мероприятий РПКСН( ракетный подводный крейсер стратегического назначения) на КТОФ и КСФ.До перестройки МАПЛ ( многоцелевые атомные подводные лодки ) ремонтировались на СРЗ КТОФ и КСФ по пять-восемь лет.А ныне совсем срывают сроки,самым жестоким способом.АРЗ ( аваиремонтные заводы) тоже с неприемлемо низкой производительностью, плюс некомплект кадров.В результате боевые патрулирования РПКСН не обеспечиваются регулярными полетами авиации ПЛО.Ядерная российская триада,превратилась в монаду.РПКСН могут патрулировать ,более менее скрытно,только подо льдом Северного полюса. и его окрестностей.Но без возможности применения противолодочных торпед.Так как корабельные боевые
расчеты экипажей КСФ и КТОФ подледные торрпедые стрельбы
не выполняют.Спасают дело СЯС только автомобильные комплексы Ярс.Шахтные пусковые установки,в позиционных районах, давно известны разведкам НАТО.
https://topwar.ru/156337-kuda-bezhit-ad ... menov.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:15

Скорость приведения в боеготовность авианосных групп ВМС США снизилась до минимума за последние четверть века, пишет издание Business Insider.Признаки потенциальной проблемы появились несколько лет назад, а в 2018 году из-за проблем с ремонтов в операциях удалось задействовать лишь 15% авианосцев. Это самые низкие показатели со времен окончания холодной войны, отмечает автор.
Напомню, ранее американские СМИ сообщали о проблемах в американской авиации, возникших из-за технических проблем, перегруженности задачами и дефицита подготовленного состава как летного, так и технического.
ceba
 
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