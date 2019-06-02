Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:12

В Кремле обвинили мировую экономику в падении доходов россиян



Негативное влияние на экономику России, где наблюдается устойчивое снижение уровня жизни населения, оказывает неблагоприятная ситуация мировой экономике, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Есть общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике», - сказал Песков комментируя экономическое положение россиян.



По данным Росстата, напомним, в первом квартале реальные доходы россиян снизились еще на 2,3% (после падения на 8,3% в предыдущие 5 лет), а рост реальных зарплат замедлился в 4 раза - до 1,6%.



«Это не только санкции, безусловно, есть эффекты от санкций, но это и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны», - цитирует Пескова РИА Новости.



В этих неблагоприятных условиях Россия, как считают в Кремле, является островком «абсолютной стабильности». В таком, «абсолютно стабильном состоянии», по словам Пескова, поддерживается макроэкономическая ситуация в стране.



«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой. <…> Действительно, об этом говорил президент, действительно были некие негативные тенденции с ростом благосостояния населения, президент об этом говорил, они были связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов», - заявил Песков.



Он добавил, что Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян, а борьба с бедностью является одной из приоритетных целей для руководства страны, которое четко знает, что нужно сделать.



«Речь идет о реализации целого комплекса планов, это мегапроекты, - продолжил Песков. - И при этом там речь идет о не отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году».



Он также призвал «аккуратно» относиться к статданным, которыми «манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле этого слова наши специалисты статистики».



«Иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день», - заявил Песков.

Слава Україні! /читаю усіх/