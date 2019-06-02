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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:48

  titanik написав:
  Pupsik написав:Ядерная российская триада,превратилась в монаду.


Это "пять", я бы даже сказал больше -- в хламидомонаду :lol:

Еще раз повторюсь - в цитируемой статье НЕТ ЭТОГО ТЕКСТА.
Стратегические ядерные силы Российской Федерации

По состоянию на 1 сентября 2018 года, на основании официального заявления МИД РФ и по оценке группы международных экспертов (на основании данных, предоставленных в рамках обмена по договору СНВ-III[1]), в составе стратегических ядерных сил России находится 517 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, оснащенных 1420 ядерными боезарядами. При этом общее число носителей (развёрнутых и неразвёрнутых) ядерного оружия составляет 775 единиц, что соответствует установленным Договором СНВ-III суммарным количествам стратегических наступательных вооружений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%B8
Российский ядерный арсенал является крупнейшим и одним из наиболее технологичных в мире. В составе Ракетных войск стратегического назначения по состоянию на начало 2017 года предположительно находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет МБР способных нести около 1000 боевых блоков, в том числе на боевом дежурстве РВСН
[
В составе Военно-Морского Флота России, по состоянию на 5 ноября 2018 года, находятся 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ПЛАРБ с 180 пусковыми установками, способных нести до 864 боевых блоков, из них боевое дежурство несут 9 ПЛАРБ со 144 носителями.

Еще 808 боезарядов (в основном КР) несет стратегическая авиация.
Из них мобильные МБР и планирующие боевые блоки (поступающие на вооружение РВСН этой весной) являются уникальными в технологическом плане изделиями - ни одна страна мира ничего подобного так не создала.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:05

  Волгарь написав:
  titanik написав:
  Pupsik написав:Ядерная российская триада,превратилась в монаду.


Это "пять", я бы даже сказал больше -- в хламидомонаду :lol:

Еще раз повторюсь - в цитируемой статье НЕТ ЭТОГО ТЕКСТА.
Стратегические ядерные силы Российской Федерации

По состоянию на 1 сентября 2018 года, на основании официального заявления МИД РФ и по оценке группы международных экспертов (на основании данных, предоставленных в рамках обмена по договору СНВ-III[1]), в составе стратегических ядерных сил России находится 517 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, оснащенных 1420 ядерными боезарядами. При этом общее число носителей (развёрнутых и неразвёрнутых) ядерного оружия составляет 775 единиц, что соответствует установленным Договором СНВ-III суммарным количествам стратегических наступательных вооружений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%B8
Российский ядерный арсенал является крупнейшим и одним из наиболее технологичных в мире. В составе Ракетных войск стратегического назначения по состоянию на начало 2017 года предположительно находилось около 286 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет МБР способных нести около 1000 боевых блоков, в том числе на боевом дежурстве РВСН
[
В составе Военно-Морского Флота России, по состоянию на 5 ноября 2018 года, находятся 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ПЛАРБ с 180 пусковыми установками, способных нести до 864 боевых блоков, из них боевое дежурство несут 9 ПЛАРБ со 144 носителями.

Еще 808 боезарядов (в основном КР) несет стратегическая авиация.
Из них мобильные МБР и планирующие боевые блоки (поступающие на вооружение РВСН этой весной) являются уникальными в технологическом плане изделиями - ни одна страна мира ничего подобного так не создала.

Контексте пропаганды ядерного батона
Зображення
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2019 ... um=desktop
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:12

В Кремле обвинили мировую экономику в падении доходов россиян

Негативное влияние на экономику России, где наблюдается устойчивое снижение уровня жизни населения, оказывает неблагоприятная ситуация мировой экономике, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Есть общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике», - сказал Песков комментируя экономическое положение россиян.

По данным Росстата, напомним, в первом квартале реальные доходы россиян снизились еще на 2,3% (после падения на 8,3% в предыдущие 5 лет), а рост реальных зарплат замедлился в 4 раза - до 1,6%.

«Это не только санкции, безусловно, есть эффекты от санкций, но это и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны», - цитирует Пескова РИА Новости.

В этих неблагоприятных условиях Россия, как считают в Кремле, является островком «абсолютной стабильности». В таком, «абсолютно стабильном состоянии», по словам Пескова, поддерживается макроэкономическая ситуация в стране.

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой. <…> Действительно, об этом говорил президент, действительно были некие негативные тенденции с ростом благосостояния населения, президент об этом говорил, они были связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов», - заявил Песков.

Он добавил, что Кремль трезво оценивает экономическое положение россиян, а борьба с бедностью является одной из приоритетных целей для руководства страны, которое четко знает, что нужно сделать.

«Речь идет о реализации целого комплекса планов, это мегапроекты, - продолжил Песков. - И при этом там речь идет о не отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году».

Он также призвал «аккуратно» относиться к статданным, которыми «манипулируют иногда в хорошем, иногда в менее хорошем смысле этого слова наши специалисты статистики».

«Иногда показатели весьма волатильны, зачастую подвергаются корректировкам прямо на следующей день», - заявил Песков.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:33

Как быстро поднять доверие к фюреру. Виагра от ВЦИОМа

ВЦИОМ поменял методику опроса о доверии. И что бы вы думали? Доверие к Путину за неделю тут же подскочило в два раза: с 31,7% (минимум с 2006 года) до 72,3%. (По старой методике ВЦИОМа, рейтинг доверия президента за неделю упал ещё ниже — до 30,5%).
Молодец, Федоров, давно бы так. И хитрость-то невелика. Без экивоков, в лоб, спросили: «Вы Путину доверяете?». Удивительно, что нашлись 10% смельчаков, которые рявкнули: «безусловно не доверяю», 13,6% сомневающихся ( «скорее не доверяю») и 4% посмевших не определиться.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:47

  Подолянин написав:
ВЦИОМ поменял методику опроса о доверии. И что бы вы думали? Доверие к Путину за неделю тут же подскочило в два раза: с 31,7% (минимум с 2006 года) до 72,3%. (По старой методике ВЦИОМа, рейтинг доверия президента за неделю упал ещё ниже — до 30,5%).
Молодец, Федоров, давно бы так. И хитрость-то невелика. Без экивоков, в лоб, спросили: «Вы Путину доверяете?». Удивительно, что нашлись 10% смельчаков, которые рявкнули: «безусловно не доверяю», 13,6% сомневающихся ( «скорее не доверяю») и 4% посмевших не определиться.

А навіщо взагалі якісь питання задавати?
Намалювали цифру 72,3 і все.
Я майже не сумніваюсь що так і було...
Загалом ці опитування беззмістовні. За часів Сталіна - там результат би був 99,9% і що?
Опитування мають зміст тільки в країнах, де чесні вибори. В країнах де переможець наперед відомий - який зміст в цих опитуваннях?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:27

  andrijk777 написав:
  Подолянин написав:
ВЦИОМ поменял методику опроса о доверии. И что бы вы думали? Доверие к Путину за неделю тут же подскочило в два раза: с 31,7% (минимум с 2006 года) до 72,3%. (По старой методике ВЦИОМа, рейтинг доверия президента за неделю упал ещё ниже — до 30,5%).
Молодец, Федоров, давно бы так. И хитрость-то невелика. Без экивоков, в лоб, спросили: «Вы Путину доверяете?». Удивительно, что нашлись 10% смельчаков, которые рявкнули: «безусловно не доверяю», 13,6% сомневающихся ( «скорее не доверяю») и 4% посмевших не определиться.

А навіщо взагалі якісь питання задавати?
Намалювали цифру 72,3 і все.
Я майже не сумніваюсь що так і було...
Загалом ці опитування беззмістовні. За часів Сталіна - там результат би був 99,9% і що?
Опитування мають зміст тільки в країнах, де чесні вибори. В країнах де переможець наперед відомий - який зміст в цих опитуваннях?

Реальный рейтинг подполковника среди российского населения - МАКСИМУМ 1/3.
Но интересует это, простите только участников украинских форумов.
А вот новая реальная анбиция
https://www.youtube.com/watch?v=PkpkyZaj7RU
Планируется, в срок до 2020 года, модернизировать до 30 Ту-22М3 до версии Ту-22М3М, на Казанском авиационном заводе им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). Задачей является продление ресурса планера до сорока календарных лет, а также выполнения комплекса работ по наступательному вооружению самолёта. В частности, планируется установка оборудования под новую крылатую ракету «воздух-поверхность» Х-32,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22%D0%9C
Х-32
Тактико-технические характеристики[править | править код]
Носитель — Ту-22М3М
3,5–4,6 Маха (от 4000 до 5400 километров в час или 1,1–1,5 км/сек)
Дальность пуска — 600–1000 км
Дальность захвата РЛС ГСН - 200–300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о примерном районе наличия цели до захвата цели ГСН).
Высота полёта максимальная — 40 000 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-32
Максимум за час с позиций на Балтике/Кольском полуострове/сирийском Хмейниме, модернизированный континентальный бомбардировщик, летящий со скоростью в 600 м/с, может взять на прицел всю Европу, до Гибралтара, причем ни одно из средств ПВО не способно перехватить КР, летящую на такой высоте и с такой скоростью
Волгарь
 
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