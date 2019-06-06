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Волгарь написав:В России перечислили все американские цели С-400
В материале агентства отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).
Ага Уже испытывает ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли ракетные удары по ряду объектов в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. Есть погибшие.
Сообщения о ракетных ударах подтвердили в командовании армии Израиля, передает Радио Свобода.
Там утверждают, что они стали ответом на запуск двух ракет с территории Сирии в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об ответном ударе, подчеркнув, что Израиль всегда будет отвечать силой на агрессию. Целями ударов, как утверждается, стали сирийские артиллерийские батареи и батареи ПВО, а также наблюдательные пункты сирийской армии.
Государственные СМИ Сирии подтвердили гибель трех сирийских военных в результате ударов, обвинив Израиль в агрессии.
Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека добавляет, что, по его данным, были убиты также семь иностранцев из союзных сирийской армии подразделений.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США.
Разница 2.045 триллиона долларов США.
Где эти деньги, мм?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД