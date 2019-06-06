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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 236237238239 Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:03 Волгарь написав: В России перечислили все американские цели С-400

В материале агентства отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).

https://news.mail.ru/politics/37551892/?frommail=1

Осталось провести натурные испытания... Осталось провести натурные испытания...

Ага

Уже испытывает

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли ракетные удары по ряду объектов в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. Есть погибшие.



Сообщения о ракетных ударах подтвердили в командовании армии Израиля, передает Радио Свобода.



Там утверждают, что они стали ответом на запуск двух ракет с территории Сирии в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об ответном ударе, подчеркнув, что Израиль всегда будет отвечать силой на агрессию. Целями ударов, как утверждается, стали сирийские артиллерийские батареи и батареи ПВО, а также наблюдательные пункты сирийской армии.



Государственные СМИ Сирии подтвердили гибель трех сирийских военных в результате ударов, обвинив Израиль в агрессии.



Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека добавляет, что, по его данным, были убиты также семь иностранцев из союзных сирийской армии подразделений. АгаУже испытываетВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли ракетные удары по ряду объектов в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. Есть погибшие.Сообщения о ракетных ударах подтвердили в командовании армии Израиля, передает Радио Свобода.Там утверждают, что они стали ответом на запуск двух ракет с территории Сирии в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об ответном ударе, подчеркнув, что Израиль всегда будет отвечать силой на агрессию. Целями ударов, как утверждается, стали сирийские артиллерийские батареи и батареи ПВО, а также наблюдательные пункты сирийской армии.Государственные СМИ Сирии подтвердили гибель трех сирийских военных в результате ударов, обвинив Израиль в агрессии.Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека добавляет, что, по его данным, "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8193 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:06

Импорт России в 2018 году составил 240,5 млрд. долларов США



Экспорт России в 2017 году составил 359,1 млрд. долларов США

Импорт России в 2017 году составил 228,5 млрд. долларов США



Экспорт России в 2016 году составил 287,6 млрд. долларов США

Импорт России в 2016 году составил 183,6 млрд. долларов США



Экспорт России в 2015 году составил 345,9 млрд. долларов США

Импорт России в 2015 году составил 184,5 млрд. долларов США



Экспорт России в 2014 году составил 496,9 млрд. долларов США

Импорт России в 2014 году составил 286,0 млрд. долларов США



Экспорт России в 2013 году составил 526,4 млрд.долларов США

Импорт России в 2013 году составил 317,8 млрд. долларов США



Экспорт России в 2012 году составил 524,7 млрд.долларов США

Импорт России в 2012 году составил 312,5 млрд. долларов США



Экспорт России в 2011 году составил 516,0 млрд.долларов США

Импорт России в 2011 году составил 305,3 млрд. долларов США



Экспорт России в 2010 году составил 396,4 млрд.долларов США

Импорт России в 2010 году составил 135,8 млрд. долларов США



Экспорт России в 2009 году составил 301,6 млрд.долларов США

Импорт России в 2009 году составил 167,4 млрд. долларов США



Экспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд.долларов США

Импорт России в 2008 году составил 266,9 млрд. долларов США



Итого за 10 лет - Россия продала за границу товаров на 4, 675 триллиона долларов США.



www.customs.ru/index2.php?opt...67&Itemid=1981



Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США.



Разница 2.045 триллиона долларов США.



Где эти деньги, мм? Экспорт России в 2018 году составил 452,1 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2018 году составил 240,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2017 году составил 359,1 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2017 году составил 228,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2016 году составил 287,6 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2016 году составил 183,6 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2015 году составил 345,9 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2015 году составил 184,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2014 году составил 496,9 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2014 году составил 286,0 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2013 году составил 526,4 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2013 году составил 317,8 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2012 году составил 524,7 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2012 году составил 312,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2011 году составил 516,0 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2011 году составил 305,3 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2010 году составил 396,4 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2010 году составил 135,8 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2009 году составил 301,6 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2009 году составил 167,4 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2008 году составил 266,9 млрд. долларов СШАИтого за 10 лет - Россия продала за границу товаров на 4, 675 триллиона долларов США.Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8193 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:09

https://www.interfax.ru/russia/664085 Девяти VPN в РФ грозит блокировка "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8193 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:33 Re: Імперські амбіції сусіда Волгарь написав: Осталось провести натурные испытания... Осталось провести натурные испытания... В Израиле десятки раз проводили. Все мимо Виновата кривизна земли (С)

Два Панцыря ихтамнетов зато сожгли. Даже видео смешное есть В Израиле десятки раз проводили. Все мимоВиновата кривизна земли (С)Два Панцыря ихтамнетов зато сожгли. Даже видео смешное есть Подолянин Повідомлень: 544 З нами з: 25.05.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 236237238239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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