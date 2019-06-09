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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:03

  Волгарь написав:В России перечислили все американские цели С-400
В материале агентства отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).

https://news.mail.ru/politics/37551892/?frommail=1
Осталось провести натурные испытания...

Ага
Уже испытывает
ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли ракетные удары по ряду объектов в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. Есть погибшие.

Сообщения о ракетных ударах подтвердили в командовании армии Израиля, передает Радио Свобода.

Там утверждают, что они стали ответом на запуск двух ракет с территории Сирии в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ об ответном ударе, подчеркнув, что Израиль всегда будет отвечать силой на агрессию. Целями ударов, как утверждается, стали сирийские артиллерийские батареи и батареи ПВО, а также наблюдательные пункты сирийской армии.

Государственные СМИ Сирии подтвердили гибель трех сирийских военных в результате ударов, обвинив Израиль в агрессии.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека добавляет, что, по его данным, были убиты также семь иностранцев из союзных сирийской армии подразделений.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:06

Экспорт России в 2018 году составил 452,1 млрд. долларов США
Импорт России в 2018 году составил 240,5 млрд. долларов США

Экспорт России в 2017 году составил 359,1 млрд. долларов США
Импорт России в 2017 году составил 228,5 млрд. долларов США

Экспорт России в 2016 году составил 287,6 млрд. долларов США
Импорт России в 2016 году составил 183,6 млрд. долларов США

Экспорт России в 2015 году составил 345,9 млрд. долларов США
Импорт России в 2015 году составил 184,5 млрд. долларов США

Экспорт России в 2014 году составил 496,9 млрд. долларов США
Импорт России в 2014 году составил 286,0 млрд. долларов США

Экспорт России в 2013 году составил 526,4 млрд.долларов США
Импорт России в 2013 году составил 317,8 млрд. долларов США

Экспорт России в 2012 году составил 524,7 млрд.долларов США
Импорт России в 2012 году составил 312,5 млрд. долларов США

Экспорт России в 2011 году составил 516,0 млрд.долларов США
Импорт России в 2011 году составил 305,3 млрд. долларов США

Экспорт России в 2010 году составил 396,4 млрд.долларов США
Импорт России в 2010 году составил 135,8 млрд. долларов США

Экспорт России в 2009 году составил 301,6 млрд.долларов США
Импорт России в 2009 году составил 167,4 млрд. долларов США

Экспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд.долларов США
Импорт России в 2008 году составил 266,9 млрд. долларов США

Итого за 10 лет - Россия продала за границу товаров на 4, 675 триллиона долларов США.

www.customs.ru/index2.php?opt...67&Itemid=1981

Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США.

Разница 2.045 триллиона долларов США.

Где эти деньги, мм?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:09

Девяти VPN в РФ грозит блокировка
https://www.interfax.ru/russia/664085
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:33

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Осталось провести натурные испытания...
В Израиле десятки раз проводили. Все мимо :lol: :lol: :lol: Виновата кривизна земли (С)
Два Панцыря ихтамнетов зато сожгли. Даже видео смешное есть :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:56

  Волгарь написав:В России перечислили все американские цели С-400
В материале агентства отмечается, что С-400 «Триумф» может уничтожить самолеты стратегической авиации (тяжелый бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress, сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer и двухместный бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности F-111 Aardvark), самолеты радиоэлектронной борьбы (самолет с крылом изменяемой стреловидности EF-111A Raven и палубный самолет EA-6 Prowler), высотный самолет-разведчик U-2 стратегического командования ВВС США, самолеты радиолокационного обнаружения (E-3 Sentry и E-2 Hawkeye), самолеты тактической авиации (F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor), малозаметные летательные аппараты (F-117 Night Hawk и B-2 Spirit) и стратегические крылатые ракеты (BGM-109 Tomahawk).

https://news.mail.ru/politics/37551892/?frommail=1
Осталось провести натурные испытания...


За-ме-ча-тель-но.

Угар победобесия просто зашкаливает.

Страна, в которой треть населения ходит срать в дырку в земле, пытается изображать из себя военную сверхдержаву? :P

Еще смешнее, что эта убервафля уже позорно облажалась в Сирии. Но волгарям методички так и не обновили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 08:11

Ukrainian Деньги ушли на разжигание и ведение войн по всему миру. Разве ты не чувствуешь это в своей стране?
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 22:45

Суровая как российские мужики правда :lol:
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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