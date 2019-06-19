Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:06

Разница 2.045 триллиона долларов США.



Где эти деньги, мм?

Экспорт России в 2018 году составил 452,1 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2018 году составил 240,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2017 году составил 359,1 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2017 году составил 228,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2016 году составил 287,6 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2016 году составил 183,6 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2015 году составил 345,9 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2015 году составил 184,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2014 году составил 496,9 млрд. долларов СШАИмпорт России в 2014 году составил 286,0 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2013 году составил 526,4 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2013 году составил 317,8 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2012 году составил 524,7 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2012 году составил 312,5 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2011 году составил 516,0 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2011 году составил 305,3 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2010 году составил 396,4 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2010 году составил 135,8 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2009 году составил 301,6 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2009 году составил 167,4 млрд. долларов СШАЭкспорт России в 2008 году составил 468,1 млрд.долларов СШАИмпорт России в 2008 году составил 266,9 млрд. долларов СШАИтого за 10 лет - Россия продала за границу товаров на 4, 675 триллиона долларов США.Итого за 10 лет - Россия купил за границей товаров на 2, 630 триллиона долларов США.