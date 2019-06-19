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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:34
titanik написав: Волгарь написав:
что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.
То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125
Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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