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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 237238239240 Додано: Чет 20 чер, 2019 17:34 titanik написав: Волгарь написав: что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.

что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.



То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125

То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125



Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать. Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4245 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:43



В Грузии разрастается серьезный политический кризис, поводом для которого стал идиотский поступок российского официального лица

https://www.liga.net/politics/opinion/parlamentskaya-diversiya-kak-rossiyskiy-deputat-sel-na-gruziyu

Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом фракции КПРФ, одновременно является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия, заседание которой проходило в этот день в Тбилиси.



Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаврилову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европейская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту Гаврилову вместе с другими российскими депутатами пришлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парламента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой.

...

Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала президент Грузии Зурабишвили в своем блоге.

Еще одна блестящая амбициозная победа! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4245 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:05 Sommer написав: titanik написав: Волгарь написав: что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.

что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.



То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125

То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125



Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать. Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать. Турки закупили С-400 несмотря на угрозы санкций от США. Американский беспилотник сбили иранцы, а саудиты не смогли сбить "Патриотами" ракеты запущенные хуситами. Возможно,совсем скоро США продаст свои "Патриоты" и Украине. Турки закупили С-400 несмотря на угрозы санкций от США. Американский беспилотник сбили иранцы, а саудиты не смогли сбить "Патриотами" ракеты запущенные хуситами. Возможно,совсем скоро США продаст свои "Патриоты" и Украине. ceba Повідомлень: 3299 З нами з: 12.03.16 Подякував: 83 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:37 Sommer написав: Еще одна блестящая амбициозная победа!



В Грузии разрастается серьезный политический кризис, поводом для которого стал идиотский поступок российского официального лица

https://www.liga.net/politics/opinion/parlamentskaya-diversiya-kak-rossiyskiy-deputat-sel-na-gruziyu

Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом фракции КПРФ, одновременно является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия, заседание которой проходило в этот день в Тбилиси.



Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаврилову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европейская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту Гаврилову вместе с другими российскими депутатами пришлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парламента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой.

...

Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала президент Грузии Зурабишвили в своем блоге.

Еще одна блестящая амбициозная победа! Хороший повод создать коалицию с грузинами и двинуть на РФ. Ослабленный санкциями агрессор не выдержит войны на два фронта. Опять таки,Запад с вами. Хороший повод создать коалицию с грузинами и двинуть на РФ. Ослабленный санкциями агрессор не выдержит войны на два фронта. Опять таки,Запад с вами. ceba Повідомлень: 3299 З нами з: 12.03.16 Подякував: 83 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 237238239240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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