Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом фракции КПРФ, одновременно является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия, заседание которой проходило в этот день в Тбилиси.



Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаврилову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европейская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту Гаврилову вместе с другими российскими депутатами пришлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парламента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой.

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Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала президент Грузии Зурабишвили в своем блоге.

