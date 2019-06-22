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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:34

  titanik написав:
  Волгарь написав: что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.


То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125


Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:43

Еще одна блестящая амбициозная победа!

В Грузии разрастается серьезный политический кризис, поводом для которого стал идиотский поступок российского официального лица
https://www.liga.net/politics/opinion/parlamentskaya-diversiya-kak-rossiyskiy-deputat-sel-na-gruziyu
Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом фракции КПРФ, одновременно является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия, заседание которой проходило в этот день в Тбилиси.

Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаврилову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европейская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту Гаврилову вместе с другими российскими депутатами пришлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парламента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой.
...
Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала президент Грузии Зурабишвили в своем блоге.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:05

  Sommer написав:
  titanik написав:
  Волгарь написав: что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.


То есть С-400 в принципе работает на уровне С-75 и С-125


Все строго по заветам дедов! Преемственность, так сказать.
Турки закупили С-400 несмотря на угрозы санкций от США. Американский беспилотник сбили иранцы, а саудиты не смогли сбить "Патриотами" ракеты запущенные хуситами. Возможно,совсем скоро США продаст свои "Патриоты" и Украине.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:37

  Sommer написав:Еще одна блестящая амбициозная победа!

В Грузии разрастается серьезный политический кризис, поводом для которого стал идиотский поступок российского официального лица
https://www.liga.net/politics/opinion/parlamentskaya-diversiya-kak-rossiyskiy-deputat-sel-na-gruziyu
Депутат Госдумы Сергей Анатольевич Гаврилов 20 июня 2019 года уселся в кресло спикера парламента Грузии и принялся зачитывать речь на русском языке. Этот странный поступок депутат Гаврилов совершил, поскольку он, будучи депутатом фракции КПРФ, одновременно является президентом Межпарламентской Ассамблеи православия, заседание которой проходило в этот день в Тбилиси.

Дочитать речь православному депутату – коммунисту Гаврилову не дали. Депутаты оппозиционной фракции «Европейская Грузия» ворвались в зал, и православному коммунисту Гаврилову вместе с другими российскими депутатами пришлось срочно эвакуироваться из здания грузинского парламента, а затем и из Грузии. По дороге они прошли «коридор позора», где их забрасывали яйцами и поливали водой.
...
Но есть один пункт, по которому в Грузии едины и власть и оппозиция. Это отношение к России. Во всяком случае, декларируемое отношение. «Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасна, чем открытая агрессия», - написала президент Грузии Зурабишвили в своем блоге.
Хороший повод создать коалицию с грузинами и двинуть на РФ. Ослабленный санкциями агрессор не выдержит войны на два фронта. Опять таки,Запад с вами.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:46

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:если вспомнить, что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.
Афтар пиши исчо.
Во-первых. Это подтверждение того что у вас совкодрочеров все уже БЫЛО. Всее
Во-вторых. Жаль что у сирийской оппозиции нет и такого ПВО и она не может сбивать допотопные роССийские бомбардировщики которые бомбят сирийские города, школы, больницы.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:23

  Подолянин написав:
  Волгарь написав:если вспомнить, что в декабре 72-го при налетах на Ханой вьетнамская ПВО, вооруженная всего-то С-75 и С-125 сбило и повредило (они разбились при посадке или были списаны после нее) 60 (по американским данным 15) В-52, участвовавшие в налетах.
Афтар пиши исчо.
Во-первых. Это подтверждение того что у вас совкодрочеров все уже БЫЛО. Всее
Во-вторых. Жаль что у сирийской оппозиции нет и такого ПВО и она не может сбивать допотопные роССийские бомбардировщики которые бомбят сирийские города, школы, больницы.
Тебе наверное очень жалко ,что у донецких сепаратистов есть ПВО.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:34

  ceba написав:Тебе наверное очень жалко ,что у донецких сепаратистов есть ПВО.

опять бук потащили?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:53

  Yuri_T написав:
  ceba написав:Тебе наверное очень жалко ,что у донецких сепаратистов есть ПВО.

опять бук потащили?
по ходу дела,там буков целый лес
ceba
 
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