На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат":
дальность стрельбы - около 18 тысяч километров,
стартовая масса ракеты - 208 тонн,
масса полезной нагрузки превышает 10 тонн,
общая длина ракеты - 35 с половиной метров,
диаметр ракеты - 3 метра,
способна нести 178 тонн топлива.
С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте.
Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии:
ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.