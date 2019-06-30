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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58

Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат":
дальность стрельбы - около 18 тысяч километров,
стартовая масса ракеты - 208 тонн,
масса полезной нагрузки превышает 10 тонн,
общая длина ракеты - 35 с половиной метров,
диаметр ракеты - 3 метра,
способна нести 178 тонн топлива.

https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html
С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте.
Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии:
ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.
Волгарь
 
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