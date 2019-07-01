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Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат": дальность стрельбы - около 18 тысяч километров, стартовая масса ракеты - 208 тонн, масса полезной нагрузки превышает 10 тонн, общая длина ракеты - 35 с половиной метров, диаметр ракеты - 3 метра, способна нести 178 тонн топлива.
https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте. Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии: ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.
Волгарь написав:Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат": дальность стрельбы - около 18 тысяч километров, стартовая масса ракеты - 208 тонн, масса полезной нагрузки превышает 10 тонн, общая длина ракеты - 35 с половиной метров, диаметр ракеты - 3 метра, способна нести 178 тонн топлива.
https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте.
Тем временем в реальном мире РФ неспособна построить даже нормальную дамбу.
Наводнение в Приангарье: 12 погибших, 10 пропавших без вести.
Но это же мелочи, по сравнению с мировой революцией?
Волгарь написав:Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии: ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.
Ну как показала практика с мирным космосом - Южмаш очень таки нужен. Но вам уже поздно дергаться - на ваше место уже пришли США, им в затылок дышат ЕС, Китай, Индия и Япония. Так что будете соревноваться за место под солнце с какой-нибудь Бразилией.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
В 2017 году глава Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко так характеризовал состояние «Южмаша»: «После остановки проекта Sea Launch у завода нет серьёзных заказов. <…> По большому счёту, помимо серийной ракеты «Зенит», у завода на сегодняшний день нет другой точки приложения усилий. Есть какие-то незначительные контракты с иностранными заказчиками, по внутренней кооперации. Но они не могут заместить те объёмы производства, под которые был спроектирован завод. Его инфраструктура и мощности позволяют производить десятки ракет ежегодно, однако мы ни одной ракеты за последних три года не сделали
Новости за 2018-ый год (производственная деятельность)
По авиационному направлению предприятием произведен комплект агрегатов шасси к самолету АН-148. За 2018 год было произведено 46 тракторов марки ЮМЗ, новой модели ЮМЗ-10264Н.