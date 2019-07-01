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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58

Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат":
дальность стрельбы - около 18 тысяч километров,
стартовая масса ракеты - 208 тонн,
масса полезной нагрузки превышает 10 тонн,
общая длина ракеты - 35 с половиной метров,
диаметр ракеты - 3 метра,
способна нести 178 тонн топлива.

https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html
С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте.
Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии:
ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:57

  Волгарь написав:Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат":
дальность стрельбы - около 18 тысяч километров,
стартовая масса ракеты - 208 тонн,
масса полезной нагрузки превышает 10 тонн,
общая длина ракеты - 35 с половиной метров,
диаметр ракеты - 3 метра,
способна нести 178 тонн топлива.

https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html
С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте.


Тем временем в реальном мире РФ неспособна построить даже нормальную дамбу.

Наводнение в Приангарье: 12 погибших, 10 пропавших без вести.

Но это же мелочи, по сравнению с мировой революцией?

  Волгарь написав:Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии:
ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.


Ну как показала практика с мирным космосом - Южмаш очень таки нужен. Но вам уже поздно дергаться - на ваше место уже пришли США, им в затылок дышат ЕС, Китай, Индия и Япония. Так что будете соревноваться за место под солнце с какой-нибудь Бразилией.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 13:03

Южмаш
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0 ... 0%B0%D1%88
В 2017 году глава Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко так характеризовал состояние «Южмаша»: «После остановки проекта Sea Launch у завода нет серьёзных заказов. <…> По большому счёту, помимо серийной ракеты «Зенит», у завода на сегодняшний день нет другой точки приложения усилий. Есть какие-то незначительные контракты с иностранными заказчиками, по внутренней кооперации. Но они не могут заместить те объёмы производства, под которые был спроектирован завод. Его инфраструктура и мощности позволяют производить десятки ракет ежегодно, однако мы ни одной ракеты за последних три года не сделали

Новости за 2018-ый год (производственная деятельность)
По авиационному направлению предприятием произведен комплект агрегатов шасси к самолету АН-148.
За 2018 год было произведено 46 тракторов марки ЮМЗ, новой модели ЮМЗ-10264Н.

http://www.yuzhmash.com/about/history/milestones
И ВСЕ, а остальное (ракеты) описывается старым анекдотом
Дохтур сказал в морг, значит в морг.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:10

Волгарь Вы живёте в Днепре и у вас есть друзья/родственники работающие именно там, на Южмаше, от которых вы берёте достоверную информацию о реальном положении дел?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:38

  барабашов написав:Волгарь Вы живёте в Днепре и у вас есть друзья/родственники работающие именно там, на Южмаше, от которых вы берёте достоверную информацию о реальном положении дел?


У него есть достовернейший источник - собственный палец и собственный (возможно) потолок.

Тем временем:
https://bykvu.com/movie/115202-v-ssha-sozdannaya-pri-uchastii-ukrainy-raketa-antares-vyvela-na-orbitu-korabl-cygnus
Основную конструкцию первой ступени ракеты "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.
"Подготовка ракеты-носителя "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск были выполнены с участием украинских специалистов, которые в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное", - отмечается в сообщении.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:20

Никогда такого не было и вот опять!

Россия не смогла наладить производство анонсированных Путиным ракет

Сложности возникли на этапе производства материала, способного выдержать нагрев до 3 тысяч градусов, который неизбежен при вхождении боеголовки в плотные слои атмосферы.
Ракета, как сообщил Путин изначально, способна разгоняться до 27 махов. Однако это больше первой космической скорости, и при таком ускорении снаряд покинул бы орбиту земли.
Позднее президент скорректировал параметры до 20 махов, а затем уже Минобороны сообщило лишь о 5 махах.
Впрочем, и с такой скоростью боевой блок испытывает гигантское сопротивление воздуха, при котором известные науке материалы просто плавятся.
Проблему решают с помощью углеволокна, утверждают источники CNBC. Однако с его производством еще в октябре возникли сложности. С тех пор Москва ведет поставщиков с нужными характеристиками, но на данный момент они успехом не увенчались.


Скорость осетра урезали в 5 раз... а оно все равно летать не хочет. :mrgreen:

И на закуску:
 Сложности, по данным американской разведки, возникли с другим чудо-оружием - крылатой ракетой с ядерным двигателем «Буревестник».
Как сообщал CNBC в августе прошлого года, все испытания ракеты закончились неудачно, а в ходе на тот момент последнего - в ноябре 2017 года - радиоактивный снаряд упал в Баренцево море.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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  #<1 ... 238239240241
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