Сложности возникли на этапе производства материала, способного выдержать нагрев до 3 тысяч градусов, который неизбежен при вхождении боеголовки в плотные слои атмосферы.

Ракета, как сообщил Путин изначально, способна разгоняться до 27 махов. Однако это больше первой космической скорости, и при таком ускорении снаряд покинул бы орбиту земли.

Позднее президент скорректировал параметры до 20 махов, а затем уже Минобороны сообщило лишь о 5 махах.

Впрочем, и с такой скоростью боевой блок испытывает гигантское сопротивление воздуха, при котором известные науке материалы просто плавятся.

Проблему решают с помощью углеволокна, утверждают источники CNBC. Однако с его производством еще в октябре возникли сложности. С тех пор Москва ведет поставщиков с нужными характеристиками, но на данный момент они успехом не увенчались.