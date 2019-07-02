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Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат": дальность стрельбы - около 18 тысяч километров, стартовая масса ракеты - 208 тонн, масса полезной нагрузки превышает 10 тонн, общая длина ракеты - 35 с половиной метров, диаметр ракеты - 3 метра, способна нести 178 тонн топлива.
https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте. Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии: ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.
Волгарь написав:Обнародованы характеристики новой ракеты "Сармат", пришедшей на замену "Сатане"
На стенде академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на военно-технической выставке "Армия-2019" появились тактико-технические характеристики (ТТХ) новой боеголовки "Сармат": дальность стрельбы - около 18 тысяч километров, стартовая масса ракеты - 208 тонн, масса полезной нагрузки превышает 10 тонн, общая длина ракеты - 35 с половиной метров, диаметр ракеты - 3 метра, способна нести 178 тонн топлива.
https://www.newsru.com/russia/01jul2019 ... eroid.html С учетом предельного расстояния на Земле между 2-мя точками, Сармат способен поразить любой объект на планете, а масса выводимой полезной нагрузки (10 т или 10 РГЧ мощностью 750 Кт каждая), позволяет говорить о том, что всего 50 ракет уничтожат все возможные цели на целом континенте.
Тем временем в реальном мире РФ неспособна построить даже нормальную дамбу.
Наводнение в Приангарье: 12 погибших, 10 пропавших без вести.
Но это же мелочи, по сравнению с мировой революцией?
Волгарь написав:Еще один вывод, перефразируя героев фильма Г. Данелии: ЮЖМАШ НЕ НУЖЕН.
Ну как показала практика с мирным космосом - Южмаш очень таки нужен. Но вам уже поздно дергаться - на ваше место уже пришли США, им в затылок дышат ЕС, Китай, Индия и Япония. Так что будете соревноваться за место под солнце с какой-нибудь Бразилией.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Основную конструкцию первой ступени ракеты "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. "Подготовка ракеты-носителя "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск были выполнены с участием украинских специалистов, которые в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное", - отмечается в сообщении.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Россия не смогла наладить производство анонсированных Путиным ракет
Сложности возникли на этапе производства материала, способного выдержать нагрев до 3 тысяч градусов, который неизбежен при вхождении боеголовки в плотные слои атмосферы. Ракета, как сообщил Путин изначально, способна разгоняться до 27 махов. Однако это больше первой космической скорости, и при таком ускорении снаряд покинул бы орбиту земли. Позднее президент скорректировал параметры до 20 махов, а затем уже Минобороны сообщило лишь о 5 махах. Впрочем, и с такой скоростью боевой блок испытывает гигантское сопротивление воздуха, при котором известные науке материалы просто плавятся. Проблему решают с помощью углеволокна, утверждают источники CNBC. Однако с его производством еще в октябре возникли сложности. С тех пор Москва ведет поставщиков с нужными характеристиками, но на данный момент они успехом не увенчались.
Скорость осетра урезали в 5 раз... а оно все равно летать не хочет.
И на закуску:
Сложности, по данным американской разведки, возникли с другим чудо-оружием - крылатой ракетой с ядерным двигателем «Буревестник». Как сообщал CNBC в августе прошлого года, все испытания ракеты закончились неудачно, а в ходе на тот момент последнего - в ноябре 2017 года - радиоактивный снаряд упал в Баренцево море.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Диагноз безошибочен, панове. Вся продукция машиностроения/металлобработки/электротехнической и электронной промышленности (т.е. хай-тек) в РФ составляет 8,5 млрд. долларов в месяц в эквиваленте, на Украине - 500 млн. (в 17 раз меньше) При таких объемах о космосе или авиации/ракетостроении речи быть просто не может.
Волгарь написав:Диагноз безошибочен, панове. Вся продукция машиностроения/металлобработки/электротехнической и электронной промышленности (т.е. хай-тек) в РФ составляет 8,5 млрд. долларов в месяц в эквиваленте
Ему осталось еще газодобычу в хайтек записать и можно будет поглядывать на какую-нибудь Прибалтику свысока.
На другие страны все равно не получится, маловато будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.