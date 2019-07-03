Додано: Сер 03 лип, 2019 17:55

Лошарики Путинаесли учесть статус погибших: из 14 человек – семь капитанов первого ранга и двое "Героев России".Совершенно очевидно одно: Россия в своих претензиях на милитаристское "возрождение" берется за решение тех задач, которые ей не по силам – прежде всего, с технологической точки зрения.Ее возможностей вполне хватает на поддержание региональной напряженности на Донбассе, в Сирии и Грузии, где ей противостоят аналогичные по силам противники. Когда же речь заходит о том, чтобы перейти в "высшую лигу", то у российской армии возникает целый ворох проблем – техническая отсталость, непрофессионализм кадрового состава, отсутствие координации и опыта взаимодействия между звеньями.За всеми эффектными декорациями, которые старательно выстраивает Минобороны РФ, кроется астрономическое число критических проблем. Зачастую цена такого декорирования – жизнь самих российских военных.Когда в прошлом году около сотни российских военных погибли под огнем американских ВВС в Сирии, Москва со скрипом признала смерть лишь нескольких из них. Никаких политических последствий не наступило. Престиж российских военных не был утрачен.Смерть российских моряков станет всего лишь очередным эпизодом в череде чуть ли ни еженедельных – фактически уже системных – катастроф.Как и прежде, средства будут уходить на заведомо проигрышное противостояние с Западом, в то время как десятки людей будут гибнуть при паводках просто потому, что у российской службы МЧС нет ни полноценной спасательной техники, ни вменяемой системы прогнозирования бедствий, ни готового сценария эвакуации...»