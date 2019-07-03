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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 239240241242 Додано: Чет 04 лип, 2019 12:45

Итак 30 лет назад объем промпроизводства в РСФСР составлял 492 млрд. рублей (советских) против 157 в УССР. Т.е. 3,13 к 1. В обрабатывающей промышленности это соотношение вряд ли было больше 2,5 к 1 (учитывая гигантские объемы добычи всего в России)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-квітні 2019 року млн.грн

Переробна промисловість 524 198,9

В ее составе

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 57 052,7

http://www.ukrstat.gov.ua/

"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности

Российской Федерации за январь-апрель 2019 год"

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 'млн. рублей 13 233 795

В том числе

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 310 375

Производство электрического оборудования 249 194

Производство машин и оборудования,не включенных в другие группировки 327 065

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 805 074

Производство прочих транспортных средств и оборудования 445 648

На общую сумму 2 137 356

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/#

Как видно, обрабатывающая промышленность Украины теперь всего 9,5% от российской, а машиностроение/металлобработка/элктронная и электротехническая промышленность - 6,4%, общий объем которой чуть превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте. Конечно, никаких РН, цена которых колеблется от 100 до 200 млн. долларов создавать при таких общих масштабах производства НЕВОЗМОЖНО. Конечно, раз в квартал можно поучаствовать в запуске какого-либо спутника, но в целом 40-ка тысячный (или больше) Южмаш уже УМЕР. Когда я пишу, что Южмаш не нужен, мне вовсе не нужны сведения от родственников или знакомых, там работающих. Я опираюсь на цифры.Итак 30 лет назад объем промпроизводства в РСФСР составлял 492 млрд. рублей (советских) против 157 в УССР. Т.е. 3,13 к 1. В обрабатывающей промышленности это соотношение вряд ли было больше 2,5 к 1 (учитывая гигантские объемы добычи всего в России)В ее составеКак видно, обрабатывающая промышленность Украины теперь всего 9,5% от российской, а машиностроение/металлобработка/элктронная и электротехническая промышленность - 6,4%, общий объем которой чуть превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте. Конечно, никаких РН, цена которых колеблется от 100 до 200 млн. долларов создавать при таких общих масштабах производства НЕВОЗМОЖНО. Конечно, раз в квартал можно поучаствовать в запуске какого-либо спутника, но в целом 40-ка тысячный (или больше) Южмаш уже УМЕР. Волгарь Повідомлень: 6734 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 239240241242 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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