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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:45

Когда я пишу, что Южмаш не нужен, мне вовсе не нужны сведения от родственников или знакомых, там работающих. Я опираюсь на цифры.
Итак 30 лет назад объем промпроизводства в РСФСР составлял 492 млрд. рублей (советских) против 157 в УССР. Т.е. 3,13 к 1. В обрабатывающей промышленности это соотношение вряд ли было больше 2,5 к 1 (учитывая гигантские объемы добычи всего в России)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-квітні 2019 року млн.грн
Переробна промисловість 524 198,9
В ее составе
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 57 052,7
http://www.ukrstat.gov.ua/
"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности
Российской Федерации за январь-апрель 2019 год"
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 'млн. рублей 13 233 795
В том числе
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 310 375
Производство электрического оборудования 249 194
Производство машин и оборудования,не включенных в другие группировки 327 065
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 805 074
Производство прочих транспортных средств и оборудования 445 648
На общую сумму 2 137 356
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/#
Как видно, обрабатывающая промышленность Украины теперь всего 9,5% от российской, а машиностроение/металлобработка/элктронная и электротехническая промышленность - 6,4%, общий объем которой чуть превышает 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте. Конечно, никаких РН, цена которых колеблется от 100 до 200 млн. долларов создавать при таких общих масштабах производства НЕВОЗМОЖНО. Конечно, раз в квартал можно поучаствовать в запуске какого-либо спутника, но в целом 40-ка тысячный (или больше) Южмаш уже УМЕР.
Волгарь
 
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