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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:23

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:46

Какая неожиданная новость

https://news.liga.net/politics/news/obse-nazvala-ukrainskih-moryakov-zahvachennyh-rf-voennoplennymi
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Кроме того, ОБСЕ призывает Россию "обеспечить свободный проход в Керченский пролив через Азовское море, в соответствии с нормами международного права".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:15

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...нация вертухаев в деле!
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