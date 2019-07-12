Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Кемеровской области полиция запретила жителям города Киселевск, которые из-за критической экологической ситуации в регионе попросили убежища в Канаде, собираться на чаепитие, об этом пишет местное издание «Абажур».
Ранее жители города Киселевска в Кемеровской области опубликовали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили предоставить им статус беженцев в Канаде.
Саранские активисты российской организации «Открытая Россия» попросили Финляндию помочь с решением экологических проблем Мордовии
Первая — отсутствие очистных сооружений и ямы, в которые сливают отходы городской канализации. Эти ямы находятся в 200 метрах от реки Инсар, протекающей через Саранск. Они не укреплены асфальтобетоном, стоки гниют, отравляют почву и грунтовые воды. Построить очистные сооружения власти обещали к апрелю 2017 года, но так и не построили. По словам Пашуткина, после того как власти «засуетились» и начали засыпать в ямы с отходами реагенты, запах стал слабее, но проблема осталась.
Вторая проблема — горящая свалка в поселке Ромоданово (в 30 километрах от Саранска):
— Ромодановская свалка похожа на маленький ад на земле. Там тысячи очагов возгорания. Как только ветер подует на Саранск, люди задыхаются от канализации и запаха гари со свалки.
Интересная однако тенденция.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.