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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:23

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:46

Какая неожиданная новость

https://news.liga.net/politics/news/obse-nazvala-ukrainskih-moryakov-zahvachennyh-rf-voennoplennymi
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Кроме того, ОБСЕ призывает Россию "обеспечить свободный проход в Керченский пролив через Азовское море, в соответствии с нормами международного права".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:15

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...нация вертухаев в деле!
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:28

Авиакомпания «Ямал» не может эксплуатировать половину лайнеров «Сухой Суперджет 100» из своего авиапарка


Это связано с дефектами самолетов и плохим послепродажным сервисом со стороны производителя, — говорится в годовом отчете компании.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:12

Re: Імперські амбіції сусіда

Минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну
В ведомстве уточнили, что первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС доставлена 12 июля на авиабазу Мюртед.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:49

Что-то интересное творится у скрепоносцев

https://mbk-news.appspot.com/news/chaepitie-kisel/
В Кемеровской области полиция запретила жителям города Киселевск, которые из-за критической экологической ситуации в регионе попросили убежища в Канаде, собираться на чаепитие, об этом пишет местное издание «Абажур».

Ранее жители города Киселевска в Кемеровской области опубликовали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили предоставить им статус беженцев в Канаде.


https://7x7-journal.ru/articles/2019/07/08/saranskie-aktivisty-rossijskoj-organizacii-otkrytaya-rossiya-poprosili-finlyandiyu-pomoch-s-resheniem-ekologicheskih-problem-mordovii
Саранские активисты российской организации «Открытая Россия» попросили Финляндию помочь с решением экологических проблем Мордовии

Первая — отсутствие очистных сооружений и ямы, в которые сливают отходы городской канализации. Эти ямы находятся в 200 метрах от реки Инсар, протекающей через Саранск. Они не укреплены асфальтобетоном, стоки гниют, отравляют почву и грунтовые воды. Построить очистные сооружения власти обещали к апрелю 2017 года, но так и не построили. По словам Пашуткина, после того как власти «засуетились» и начали засыпать в ямы с отходами реагенты, запах стал слабее, но проблема осталась.

Вторая проблема — горящая свалка в поселке Ромоданово (в 30 километрах от Саранска):

— Ромодановская свалка похожа на маленький ад на земле. Там тысячи очагов возгорания. Как только ветер подует на Саранск, люди задыхаются от канализации и запаха гари со свалки.


Интересная однако тенденция. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:15

Перший з шести французьких атомних підводних човнів нового покоління класу Баракуда залишив будівельний ангар у місті Шербур, де його збирали понад десять років.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... linna.html
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:29

  Pupsik написав:Перший з шести французьких атомних підводних човнів нового покоління класу Баракуда залишив будівельний ангар у місті Шербур, де його збирали понад десять років.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... linna.html
А в Николаеве, что нибудь построили для ВМСУ?
ceba
 
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