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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:48

Re: Імперські амбіції сусіда

Так значит, войну мы не ведем и их там нет? А вот памятная российская монета говорит о другом
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Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:06

Как неудобно получилось...

Петербуржец привёз в родной город друзей из Мексики и Германии показать «безопасную Россию». У Дворцового моста их избили и пытались ограбить
https://www.fontanka.ru/2019/07/15/148/

Хорошо показал, я считаю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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