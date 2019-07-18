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Работы по двигателю второго этапа для Су-57 идут по плану
МОСКВА, 19 июля 2019, 13:32 — REGNUM В настоящее время двигатель второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 находится на государственных испытаниях. Далее будут проводиться государственные испытания с двигателем, установленным на самолет. Все работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу». Ранее турецкие СМИ проводили сравнение характеристик Су-57 с американским истребителем пятого поколения F-35. Укажем только некоторые из них. Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, у Су-57 — 2600 километров в час.
https://regnum.ru/news/it/2668938.html В 41-ом Bf-109 был быстрее И-16 на 25% (560 и 450 км/ч соответственно), здесь соотношение 1,3+ к 1. Тяговоруженность(а соответственно и маневренность) даже трудно сравнивать 37 т на форсаже и 19,5.