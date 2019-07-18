Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Работы по двигателю второго этапа для Су-57 идут по плану
МОСКВА, 19 июля 2019, 13:32 — REGNUM В настоящее время двигатель второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 находится на государственных испытаниях. Далее будут проводиться государственные испытания с двигателем, установленным на самолет. Все работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу». Ранее турецкие СМИ проводили сравнение характеристик Су-57 с американским истребителем пятого поколения F-35. Укажем только некоторые из них. Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, у Су-57 — 2600 километров в час.
https://regnum.ru/news/it/2668938.html В 41-ом Bf-109 был быстрее И-16 на 25% (560 и 450 км/ч соответственно), здесь соотношение 1,3+ к 1. Тяговоруженность(а соответственно и маневренность) даже трудно сравнивать 37 т на форсаже и 19,5.
Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".
В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.
Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".
В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.
Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы. БПЛА «Форпост» Уральского завода гражданской авиации холдинга «Оборонпром», являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн. В 2012 г. был заключен контракт о сборке по лицензии БПЛА разработки IAI на сумму $400 млн, $300 млн из которых приходилось на 10 комплексов «Форпост». В 2015 году заключен контракт еще на 10 таких комплексов. БПЛА «Форпост» активно используются на Северном Кавказе, Украине и в Сирии. К тому же С-300 и "Форпост" не могут быть угрозой не только для Израиля, но они не могут угрожать какой либо стране в принципе. Это я тебе объясняю как селянину не изучавшему военного дела.