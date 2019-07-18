RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:48

Re: Імперські амбіції сусіда

Так значит, войну мы не ведем и их там нет? А вот памятная российская монета говорит о другом
Зображення
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 771
З нами з: 25.05.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:06

Как неудобно получилось...

Петербуржец привёз в родной город друзей из Мексики и Германии показать «безопасную Россию». У Дворцового моста их избили и пытались ограбить
https://www.fontanka.ru/2019/07/15/148/

Хорошо показал, я считаю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4539
З нами з: 07.04.17
Подякував: 423 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:51

Работы по двигателю второго этапа для Су-57 идут по плану

МОСКВА, 19 июля 2019, 13:32 — REGNUM
В настоящее время двигатель второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 находится на государственных испытаниях. Далее будут проводиться государственные испытания с двигателем, установленным на самолет. Все работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».
Ранее турецкие СМИ проводили сравнение характеристик Су-57 с американским истребителем пятого поколения F-35. Укажем только некоторые из них. Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, у Су-57 — 2600 километров в час.

https://regnum.ru/news/it/2668938.html
В 41-ом Bf-109 был быстрее И-16 на 25% (560 и 450 км/ч соответственно), здесь соотношение 1,3+ к 1. Тяговоруженность(а соответственно и маневренность) даже трудно сравнивать 37 т на форсаже и 19,5.
Волгарь
 
Повідомлень: 6836
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:14

Когда заканчиваются разработки СССР - приходится воровать...

Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза
Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".

В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.
Подолянин
 
Повідомлень: 599
З нами з: 25.05.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46

  Подолянин написав:Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза
Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".

В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.
Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы. БПЛА «Форпост» Уральского завода гражданской авиации холдинга «Оборонпром», являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн.
В 2012 г. был заключен контракт о сборке по лицензии БПЛА разработки IAI на сумму $400 млн, $300 млн из которых приходилось на 10 комплексов «Форпост». В 2015 году заключен контракт еще на 10 таких комплексов. БПЛА «Форпост» активно используются на Северном Кавказе, Украине и в Сирии. К тому же С-300 и "Форпост" не могут быть угрозой не только для Израиля, но они не могут угрожать какой либо стране в принципе. Это я тебе объясняю как селянину не изучавшему военного дела.
ceba
 
Повідомлень: 3317
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14

  Волгарь написав:
Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа.



Ну надо же, у них пропагандоны выдумали новую характеристику - длительность полета. :mrgreen:

Ну хоть в выдуманной характеристике он обгоняет F-35. Порадуемся за них. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4539
З нами з: 07.04.17
Подякував: 423 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 240241242243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.