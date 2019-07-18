Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46

Подолянин написав: Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".



В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.

Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы. БПЛА «Форпост» Уральского завода гражданской авиации холдинга «Оборонпром», являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн.В 2012 г. был заключен контракт о сборке по лицензии БПЛА разработки IAI на сумму $400 млн, $300 млн из которых приходилось на 10 комплексов «Форпост». В 2015 году заключен контракт еще на 10 таких комплексов. БПЛА «Форпост» активно используются на Северном Кавказе, Украине и в Сирии. К тому же С-300 и "Форпост" не могут быть угрозой не только для Израиля, но они не могут угрожать какой либо стране в принципе. Это я тебе объясняю как селянину не изучавшему военного дела.