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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:48
Re: Імперські амбіції сусіда
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:06
Как неудобно получилось...
Петербуржец привёз в родной город друзей из Мексики и Германии показать «безопасную Россию». У Дворцового моста их избили и пытались ограбить
Хорошо показал, я считаю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:51
В 41-ом Bf-109 был быстрее И-16 на 25% (560 и 450 км/ч соответственно), здесь соотношение 1,3+ к 1. Тяговоруженность(а соответственно и маневренность) даже трудно сравнивать 37 т на форсаже и 19,5.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:14
Когда заканчиваются разработки СССР - приходится воровать...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46
Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы. БПЛА «Форпост» Уральского завода гражданской авиации холдинга «Оборонпром», являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн.
В 2012 г. был заключен контракт о сборке по лицензии БПЛА разработки IAI на сумму $400 млн, $300 млн из которых приходилось на 10 комплексов «Форпост». В 2015 году заключен контракт еще на 10 таких комплексов. БПЛА «Форпост» активно используются на Северном Кавказе, Украине и в Сирии. К тому же С-300 и "Форпост" не могут быть угрозой не только для Израиля, но они не могут угрожать какой либо стране в принципе. Это я тебе объясняю как селянину не изучавшему военного дела.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14
Ну надо же, у них пропагандоны выдумали новую характеристику - длительность полета.
Ну хоть в выдуманной характеристике он обгоняет F-35. Порадуемся за них.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 20 лип, 2019 06:52
Re: Імперські амбіції сусіда
Facepalm
Да СМИ стремное но его качество такое же каким кормят тут нас акционеры газмяса типа волгарей и просто залетные украиноневистники из Севаса.
Зато я дал возможность блеснуть толиморячкутолилетчику на экономическом форуме в единственной теме к которой он имеет хоть какое-то отношение!
А вывод из статьи только один и правильный: Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза
Смешно то что в Сирии многократно подтверждается ситуация из раша-кино: "мы, Гусские, не обманываем друг друга!"
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