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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:48

Re: Імперські амбіції сусіда

Так значит, войну мы не ведем и их там нет? А вот памятная российская монета говорит о другом
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Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:06

Как неудобно получилось...

Петербуржец привёз в родной город друзей из Мексики и Германии показать «безопасную Россию». У Дворцового моста их избили и пытались ограбить
https://www.fontanka.ru/2019/07/15/148/

Хорошо показал, я считаю.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:51

Работы по двигателю второго этапа для Су-57 идут по плану

МОСКВА, 19 июля 2019, 13:32 — REGNUM
В настоящее время двигатель второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 находится на государственных испытаниях. Далее будут проводиться государственные испытания с двигателем, установленным на самолет. Все работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».
Ранее турецкие СМИ проводили сравнение характеристик Су-57 с американским истребителем пятого поколения F-35. Укажем только некоторые из них. Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, у Су-57 — 2600 километров в час.

https://regnum.ru/news/it/2668938.html
В 41-ом Bf-109 был быстрее И-16 на 25% (560 и 450 км/ч соответственно), здесь соотношение 1,3+ к 1. Тяговоруженность(а соответственно и маневренность) даже трудно сравнивать 37 т на форсаже и 19,5.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:14

Когда заканчиваются разработки СССР - приходится воровать...

Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза
Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".

В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46

  Подолянин написав:Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза
Россия активно использует израильские наработки в области развития своей программы по производству беспилотных летательных аппаратов, зачастую просто заимствуя чужие технологии, сообщает "Свободная пресса".

В этой связи упоминается инцидент, который произошел в июле прошлого года, когда израильские ПВО сбили над Голанскими высотами беспилотник российского производства. Анализ обломков показал, что дрон был полностью идентичен моделям, стоящим на вооружении ВВС Израиля. "Отличия состояли лишь в том, что на нашем аппарате были надписи на кириллице", — пишет издание.
Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы. БПЛА «Форпост» Уральского завода гражданской авиации холдинга «Оборонпром», являются собираемыми в России по израильской лицензии БПЛА Searcher Mk2 израильской компании IAI. В течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспилотников «Форпост». Сотрудничество России с IAI продолжается с 2009 г., когда были куплены первые Searcher по контракту о прямых закупках на сумму в $100 млн.
В 2012 г. был заключен контракт о сборке по лицензии БПЛА разработки IAI на сумму $400 млн, $300 млн из которых приходилось на 10 комплексов «Форпост». В 2015 году заключен контракт еще на 10 таких комплексов. БПЛА «Форпост» активно используются на Северном Кавказе, Украине и в Сирии. К тому же С-300 и "Форпост" не могут быть угрозой не только для Израиля, но они не могут угрожать какой либо стране в принципе. Это я тебе объясняю как селянину не изучавшему военного дела.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14

  Волгарь написав:
Длительность полета F-35 составляет 2,36 часа, а у Су-57 — 5,8 часа.



Ну надо же, у них пропагандоны выдумали новую характеристику - длительность полета. :mrgreen:

Ну хоть в выдуманной характеристике он обгоняет F-35. Порадуемся за них. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 06:52

Re: Імперські амбіції сусіда

  ceba написав:Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы.
Facepalm :shock:
Да СМИ стремное но его качество такое же каким кормят тут нас акционеры газмяса типа волгарей и просто залетные украиноневистники из Севаса.

Зато я дал возможность блеснуть толиморячкутолилетчику на экономическом форуме в единственной теме к которой он имеет хоть какое-то отношение!
А вывод из статьи только один и правильный: Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза

Смешно то что в Сирии многократно подтверждается ситуация из раша-кино: "мы, Гусские, не обманываем друг друга!" :lol: :lol: :lol:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:09

  Подолянин написав:
  ceba написав:Подолянин,ты читаешь стремные СМИ и из прочитанного там, делаешь неправильные выводы.
Facepalm :shock:
Да СМИ стремное но его качество такое же каким кормят тут нас акционеры газмяса типа волгарей и просто залетные украиноневистники из Севаса.

Зато я дал возможность блеснуть толиморячкутолилетчику на экономическом форуме в единственной теме к которой он имеет хоть какое-то отношение!
А вывод из статьи только один и правильный: Российские БПЛА и С-300 для Израиля не угроза

Смешно то что в Сирии многократно подтверждается ситуация из раша-кино: "мы, Гусские, не обманываем друг друга!" :lol: :lol: :lol:
С чего это ты взял ,что в Севастополе украиноненавистники? В Севастополе стоит памятник Т.Г. Шевченко и никто его не пытается сносить или осквернять. Есть улица Шевченко и гостиница Украина, никто не собирается их переименовывать. Есть кафе "Львовская кава" и никто её не поджигает. Ещё раз напомню тебе ,что С-300 это оборонительное,а не наступательное оружие. На Ближнем Востоке ,нравится тебе или нет, но РФ там один из ключевых игроков. Асад должен уйти, но почему то ушли совсем другие персонажи.
ceba
 
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