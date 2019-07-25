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Волгарь написав:Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5»
Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года. «Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя», – передает ТАСС слова Арбузова. По его словам, сегодня собирается не только второй образец двигателя, «собирается и второй, и третий, и четвертый, потому что там целая программа проведения этих испытаний».
https://vz.ru/news/2019/7/22/988672.html Новейшие двигатели тягой 800 т каждый, сделанные на базе РД-170, поднявших в космос Буран-Энергию. 5 таких движков, установленных на РН, выведут российские корабли к Луне, а 6 - к Марсу.
А 8 - к Нью-Васюкам!
А вообще во всем виновато проклятое будущее время. То пообещали базу на Луне, то исследовательские аппараты на Марсе, то суперракету "Ангара"... И почему-то ничего не хочет реализовываться!
Наверное надо поступить кардинально и решить сразу проблему со временем?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
В рейтинг американского издания Defense News сотни крупнейших военно-промышленных поставщиков впервые появились компании из Китая, которые сразу же обогнали российские. Первые четыре места заняли компании из Соединенных Штатов: Lockheed Marti, Boeing, Northrop Grumman и Raytheon.
Самую высокую позицию среди поставщиков из России заняла компания "Алмаз-Антей" – 15 место. Всего в рейтинге две компании из РФ, в то время как из США – 43, из Британии – 10, из Франции – 6, Израиля – 4, Индии -2.
Боты из раши смело могут ее сравнивать с Индией и м.б. с Францией. До Китая раше уже далеко.
Что-то у них с суверенным космосом не вытанцовывается:
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Владелец Crocus Group сообщил, что от предложений по достройке космодрома отказались также Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры — «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж» соответственно — называл в числе возможных застройщиков Восточного глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.