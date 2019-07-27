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Волгарь написав:Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5»
Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года. «Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя», – передает ТАСС слова Арбузова. По его словам, сегодня собирается не только второй образец двигателя, «собирается и второй, и третий, и четвертый, потому что там целая программа проведения этих испытаний».
https://vz.ru/news/2019/7/22/988672.html Новейшие двигатели тягой 800 т каждый, сделанные на базе РД-170, поднявших в космос Буран-Энергию. 5 таких движков, установленных на РН, выведут российские корабли к Луне, а 6 - к Марсу.
А 8 - к Нью-Васюкам!
А вообще во всем виновато проклятое будущее время. То пообещали базу на Луне, то исследовательские аппараты на Марсе, то суперракету "Ангара"... И почему-то ничего не хочет реализовываться!
Наверное надо поступить кардинально и решить сразу проблему со временем?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
В рейтинг американского издания Defense News сотни крупнейших военно-промышленных поставщиков впервые появились компании из Китая, которые сразу же обогнали российские. Первые четыре места заняли компании из Соединенных Штатов: Lockheed Marti, Boeing, Northrop Grumman и Raytheon.
Самую высокую позицию среди поставщиков из России заняла компания "Алмаз-Антей" – 15 место. Всего в рейтинге две компании из РФ, в то время как из США – 43, из Британии – 10, из Франции – 6, Израиля – 4, Индии -2.
Боты из раши смело могут ее сравнивать с Индией и м.б. с Францией. До Китая раше уже далеко.
Что-то у них с суверенным космосом не вытанцовывается:
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Владелец Crocus Group сообщил, что от предложений по достройке космодрома отказались также Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры — «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж» соответственно — называл в числе возможных застройщиков Восточного глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
"Россия продолжает в попытке дедолларизации своей экономики что-либо противопоставить одной из основных конвертируемых валют в мире, а потому, мечась от юаня к рупии, от тенге к лире, теряет миллионы долларов на нестабильности других денежных единиц. И в очередной раз, вашему вниманию сказ о том, как великие российские манагеры превозмогли коварный американский доллар.
Так, стало известно, что Турция частично провела оплату России за поставку ЗРС С-400 в своей национальной валюте – турецкой лире. О том, какую часть оплатила Анкара именно в лирах, не уточняется, но напомню, что стоимость четырех поставленных дивизионов составляет $2,5 млрд.
Что интересно, это не последняя сделка, которая будет проводиться между двумя странами в национальных валютах, а лишь первая крупная. А дальше… А что дальше?
Россия уже не в первый раз спотыкается на своей злосчастной дедолларизации. Например, переводя доллары в юани из закромов золотовалютных резервов, Центробанк РФ потерял на нестабильности китайской национальной валюты, грубо говоря, около $10 млрд. Продавая Индии за рупии фрегаты проекта 11356, Россия не только отдала их намного дешевле, чем сама потратила на строительство, но и из-за курсовой нестабильности рупии потеряла десятки миллионов долларов.
Что же до С-400, да, говорить о доле турецкой лиры в этой сделке мы не можем, пока не разглашают, но уверен, что это отнюдь не доли процента. Это существенная сумма в валюте, которая на сегодняшний день названа самой нестабильной после аргентинского песо. Для понимания, среди развивающихся стран, аргентинский песо — это самое дно. Но не совсем. Ниже – турецкая лира.
Собственно, отличная сделка, и – так держать! Турции, с надвигающейся волной негодования Минфина США, такое сотрудничество очень кстати, а вот России…"
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД