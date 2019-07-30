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Волгарь написав:Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5»
Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года. «Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя», – передает ТАСС слова Арбузова. По его словам, сегодня собирается не только второй образец двигателя, «собирается и второй, и третий, и четвертый, потому что там целая программа проведения этих испытаний».
https://vz.ru/news/2019/7/22/988672.html Новейшие двигатели тягой 800 т каждый, сделанные на базе РД-170, поднявших в космос Буран-Энергию. 5 таких движков, установленных на РН, выведут российские корабли к Луне, а 6 - к Марсу.
А 8 - к Нью-Васюкам!
А вообще во всем виновато проклятое будущее время. То пообещали базу на Луне, то исследовательские аппараты на Марсе, то суперракету "Ангара"... И почему-то ничего не хочет реализовываться!
Наверное надо поступить кардинально и решить сразу проблему со временем?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
В рейтинг американского издания Defense News сотни крупнейших военно-промышленных поставщиков впервые появились компании из Китая, которые сразу же обогнали российские. Первые четыре места заняли компании из Соединенных Штатов: Lockheed Marti, Boeing, Northrop Grumman и Raytheon.
Самую высокую позицию среди поставщиков из России заняла компания "Алмаз-Антей" – 15 место. Всего в рейтинге две компании из РФ, в то время как из США – 43, из Британии – 10, из Франции – 6, Израиля – 4, Индии -2.
Боты из раши смело могут ее сравнивать с Индией и м.б. с Францией. До Китая раше уже далеко.
Что-то у них с суверенным космосом не вытанцовывается:
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Владелец Crocus Group сообщил, что от предложений по достройке космодрома отказались также Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, чьи структуры — «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж» соответственно — называл в числе возможных застройщиков Восточного глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
"Россия продолжает в попытке дедолларизации своей экономики что-либо противопоставить одной из основных конвертируемых валют в мире, а потому, мечась от юаня к рупии, от тенге к лире, теряет миллионы долларов на нестабильности других денежных единиц. И в очередной раз, вашему вниманию сказ о том, как великие российские манагеры превозмогли коварный американский доллар.
Так, стало известно, что Турция частично провела оплату России за поставку ЗРС С-400 в своей национальной валюте – турецкой лире. О том, какую часть оплатила Анкара именно в лирах, не уточняется, но напомню, что стоимость четырех поставленных дивизионов составляет $2,5 млрд.
Что интересно, это не последняя сделка, которая будет проводиться между двумя странами в национальных валютах, а лишь первая крупная. А дальше… А что дальше?
Россия уже не в первый раз спотыкается на своей злосчастной дедолларизации. Например, переводя доллары в юани из закромов золотовалютных резервов, Центробанк РФ потерял на нестабильности китайской национальной валюты, грубо говоря, около $10 млрд. Продавая Индии за рупии фрегаты проекта 11356, Россия не только отдала их намного дешевле, чем сама потратила на строительство, но и из-за курсовой нестабильности рупии потеряла десятки миллионов долларов.
Что же до С-400, да, говорить о доле турецкой лиры в этой сделке мы не можем, пока не разглашают, но уверен, что это отнюдь не доли процента. Это существенная сумма в валюте, которая на сегодняшний день названа самой нестабильной после аргентинского песо. Для понимания, среди развивающихся стран, аргентинский песо — это самое дно. Но не совсем. Ниже – турецкая лира.
Собственно, отличная сделка, и – так держать! Турции, с надвигающейся волной негодования Минфина США, такое сотрудничество очень кстати, а вот России…"
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Периодическую таблицу молодых химиков из 118 лучших специалистов составили Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная сеть молодых химиков (IYCN). Проект создавался в рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН. Оформление списка похоже на периодическую таблицу Менделеева. Всего в рейтинг попали 5 российских специалистов.
Россию в рейтинге представляют профессор Российской академии наук и один из самых молодых ректоров России — глава РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Он на 44 месте. Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева на 90 строчке, он разрабатывает высокоэффективные каталитические системы. Романчук из МГУ им. Ломоносова специализируется на радиохимии и занимает 101 место.Петербуржец Леонид Скрипников из института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» занял 114 строчку топа. На 115 строчке значится Галина Княжева из ОИЯИ. Она ведет исследования в лаборатории ядерных реакций.