Додано: Суб 27 лип, 2019 23:43

интересная статья







"Россия продолжает в попытке дедолларизации своей экономики что-либо противопоставить одной из основных конвертируемых валют в мире, а потому, мечась от юаня к рупии, от тенге к лире, теряет миллионы долларов на нестабильности других денежных единиц. И в очередной раз, вашему вниманию сказ о том, как великие российские манагеры превозмогли коварный американский доллар.



Так, стало известно, что Турция частично провела оплату России за поставку ЗРС С-400 в своей национальной валюте – турецкой лире. О том, какую часть оплатила Анкара именно в лирах, не уточняется, но напомню, что стоимость четырех поставленных дивизионов составляет $2,5 млрд.



Что интересно, это не последняя сделка, которая будет проводиться между двумя странами в национальных валютах, а лишь первая крупная. А дальше… А что дальше?



Россия уже не в первый раз спотыкается на своей злосчастной дедолларизации. Например, переводя доллары в юани из закромов золотовалютных резервов, Центробанк РФ потерял на нестабильности китайской национальной валюты, грубо говоря, около $10 млрд. Продавая Индии за рупии фрегаты проекта 11356, Россия не только отдала их намного дешевле, чем сама потратила на строительство, но и из-за курсовой нестабильности рупии потеряла десятки миллионов долларов.



Что же до С-400, да, говорить о доле турецкой лиры в этой сделке мы не можем, пока не разглашают, но уверен, что это отнюдь не доли процента. Это существенная сумма в валюте, которая на сегодняшний день названа самой нестабильной после аргентинского песо. Для понимания, среди развивающихся стран, аргентинский песо — это самое дно. Но не совсем. Ниже – турецкая лира.



Собственно, отличная сделка, и – так держать! Турции, с надвигающейся волной негодования Минфина США, такое сотрудничество очень кстати, а вот России…"

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД