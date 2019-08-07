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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 сер, 2019 22:03
Shram написав: ceba написав:
[youtube]
Картонный макет, компьютерна графика, снято Мосфильмом, китайские запчасти, тупая калька, видна ржавчина, бесполезная хрень, лучше раздали бы пенсионерам, рухнет прям на головы.....
Ничего не забыл?
Пентагон в страхе, анало говнет, пилоты Ф-35 массово увольняются от ужаса... Ничего не забыл?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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