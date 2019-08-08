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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 242243244245
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:03

  Shram написав:
  ceba написав:[youtube]


Картонный макет, компьютерна графика, снято Мосфильмом, китайские запчасти, тупая калька, видна ржавчина, бесполезная хрень, лучше раздали бы пенсионерам, рухнет прям на головы.....
Ничего не забыл?


Пентагон в страхе, анало говнет, пилоты Ф-35 массово увольняются от ужаса... Ничего не забыл?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Полюбуйтесь развалюхой.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:35

Известный и уважаемый москвич М.К. (70+) пишет в ФБ:

Ощущение такое, что жизненное пространство вокруг скукоживается. Во многих смыслах. Вот, например, финансовые дела.
Хотел получить перевод через Western Union. Полгода-год тому назад вблизи от дома было с полдюжины их контор в банках с идиотскими названиями (Этанол-Банк, Локо - по-испански "спятивший", "Открытие" с закрытыми скобками на логотипе и так далее). Сейчас - ноль. Нашел пункт WU на почте, но - "Выдадим только в рублёвом эквиваленте". Указали, где можно получить. Приехал, а там - "Не выдадим, отсылавший человек ваше отчество не указал".
С огромным трудом нашел в центре Москвы работающую точку WU и получил деньги. Парадоксально, но случилось это в одном из банков, которые первыми попали под санкции.
И тут, как вишенка на торте, СМС из Сбера для жены. Они насильно меняют ее пенсионную Visa, которой можно было за границей пользоваться, на какой-то МИР, который, говорят для оккупированного Крыма может пригодиться. Ну не С..., а?
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