Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Известный и уважаемый москвич М.К. (70+) пишет в ФБ:
Ощущение такое, что жизненное пространство вокруг скукоживается. Во многих смыслах. Вот, например, финансовые дела. Хотел получить перевод через Western Union. Полгода-год тому назад вблизи от дома было с полдюжины их контор в банках с идиотскими названиями (Этанол-Банк, Локо - по-испански "спятивший", "Открытие" с закрытыми скобками на логотипе и так далее). Сейчас - ноль. Нашел пункт WU на почте, но - "Выдадим только в рублёвом эквиваленте". Указали, где можно получить. Приехал, а там - "Не выдадим, отсылавший человек ваше отчество не указал". С огромным трудом нашел в центре Москвы работающую точку WU и получил деньги. Парадоксально, но случилось это в одном из банков, которые первыми попали под санкции. И тут, как вишенка на торте, СМС из Сбера для жены. Они насильно меняют ее пенсионную Visa, которой можно было за границей пользоваться, на какой-то МИР, который, говорят для оккупированного Крыма может пригодиться. Ну не С..., а?
На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года в Токио появилась карта с маршрутом олимпийского огня, где острова Южные Курилы, принадлежность которых Япония оспаривает у России, изображены как часть Страны восходящего солнца.
Интерактивная карта показывает путь олимпийского огня по Японии. Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.
Причем 100% никакого бойкота не будет, потому что их поманили возможностью выйти не под белым флагом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Волгарь написав:Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5»
Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года. «Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя», – передает ТАСС слова Арбузова. По его словам, сегодня собирается не только второй образец двигателя, «собирается и второй, и третий, и четвертый, потому что там целая программа проведения этих испытаний».
https://vz.ru/news/2019/7/22/988672.html Новейшие двигатели тягой 800 т каждый, сделанные на базе РД-170, поднявших в космос Буран-Энергию. 5 таких движков, установленных на РН, выведут российские корабли к Луне, а 6 - к Марсу. НИЧЕГО ПОДОБНОГО в мире просто нет- двигатели Сатурн-5 давным давно порезаны на металлолом (если они вообще были созданы 50 лет назад) Пока американская аэрокосмичсекая промышленность не способна создать даже аналога половинки РД-171 - РД-180, которые США продолжаю закупать в РФ.
Уже чёта там испытывали
Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома" и еще трое пострадали. В тот же день в этом районе был замечен транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на поступившее им сообщение от госкорпорации. Минобороны России сообщало о двух погибших и нескольких раненых. По заявлению организации, инцидент произошел в ходе "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД