Ощущение такое, что жизненное пространство вокруг скукоживается. Во многих смыслах. Вот, например, финансовые дела.

Хотел получить перевод через Western Union. Полгода-год тому назад вблизи от дома было с полдюжины их контор в банках с идиотскими названиями (Этанол-Банк, Локо - по-испански "спятивший", "Открытие" с закрытыми скобками на логотипе и так далее). Сейчас - ноль. Нашел пункт WU на почте, но - "Выдадим только в рублёвом эквиваленте". Указали, где можно получить. Приехал, а там - "Не выдадим, отсылавший человек ваше отчество не указал".

С огромным трудом нашел в центре Москвы работающую точку WU и получил деньги. Парадоксально, но случилось это в одном из банков, которые первыми попали под санкции.

И тут, как вишенка на торте, СМС из Сбера для жены. Они насильно меняют ее пенсионную Visa, которой можно было за границей пользоваться, на какой-то МИР, который, говорят для оккупированного Крыма может пригодиться. Ну не С..., а?