Опубликованы крайне тревожные данные Росстата, согласно которым, «естественная убыль» за первые пять месяцев текущего года составила 180 тысяч человек. И это без учета миграции. Ежегодно добровольно уезжает из России порядка 120 тысяч человек. При этом всего за четыре месяца с начала года миграция дала стране дополнительно 98 тысяч новых граждан. Это население приличного моногорода. По сравнению с тем же периодом 2018 года, прирост за счет мигрантов увеличился на 42%.



Цифры переписей эту негативную динамику подтверждают. Даже за восемь «тучных лет» с 2002 по 2010 годы Россия потеряла 4,9 миллиона русских, зато прирост граждан других национальностей, при всем к ним уважении, составил 2,6 миллиона. По состоянию на конец «нулевых», представителей государствообразующей нации имелось всего 111 миллионов. По некоторым подсчетам, к следующей переписи, что пройдет в 2020 году, их будет не более 102-104 миллионов, а к 2020 – 90 миллионов. В 2060 году русских в России будет уже меньше половины, и они перестанут быть титульной нацией.



Владимир Ермолаев, социолог, занимающийся вопросами миграции, поясняет, как влияет на трансформацию Российской Федерации раздача гражданства выходцам из Средней Азии:



Около 30 тысяч таджиков в год его получают, а есть ещё узбеки, киргизы и так далее. Добавим воссоединение семей, рождаемость уже здесь, и за 20 лет мы получим более миллиона новых граждан России таджикского происхождения и культуры. Это только по Таджикистану. Это уже другая этническая карта страны, другая расстановка сил.



А значит, это будет уже совсем другая страна. В чем же причины депопуляции русского населения?



Прежде всего, это снижение рождаемости, которая упала ниже уровня воспроизводства населения. Нельзя сказать, что власти ничего не делают для решения проблемы, напротив. Но «демографическая яма» девяностых годов столь глубока, что мы до сих пор не можем из нее выбраться.

