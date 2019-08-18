Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Известный и уважаемый москвич М.К. (70+) пишет в ФБ:
Ощущение такое, что жизненное пространство вокруг скукоживается. Во многих смыслах. Вот, например, финансовые дела. Хотел получить перевод через Western Union. Полгода-год тому назад вблизи от дома было с полдюжины их контор в банках с идиотскими названиями (Этанол-Банк, Локо - по-испански "спятивший", "Открытие" с закрытыми скобками на логотипе и так далее). Сейчас - ноль. Нашел пункт WU на почте, но - "Выдадим только в рублёвом эквиваленте". Указали, где можно получить. Приехал, а там - "Не выдадим, отсылавший человек ваше отчество не указал". С огромным трудом нашел в центре Москвы работающую точку WU и получил деньги. Парадоксально, но случилось это в одном из банков, которые первыми попали под санкции. И тут, как вишенка на торте, СМС из Сбера для жены. Они насильно меняют ее пенсионную Visa, которой можно было за границей пользоваться, на какой-то МИР, который, говорят для оккупированного Крыма может пригодиться. Ну не С..., а?
На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года в Токио появилась карта с маршрутом олимпийского огня, где острова Южные Курилы, принадлежность которых Япония оспаривает у России, изображены как часть Страны восходящего солнца.
Интерактивная карта показывает путь олимпийского огня по Японии. Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.
Причем 100% никакого бойкота не будет, потому что их поманили возможностью выйти не под белым флагом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Волгарь написав:Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5»
Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года. «Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя», – передает ТАСС слова Арбузова. По его словам, сегодня собирается не только второй образец двигателя, «собирается и второй, и третий, и четвертый, потому что там целая программа проведения этих испытаний».
https://vz.ru/news/2019/7/22/988672.html Новейшие двигатели тягой 800 т каждый, сделанные на базе РД-170, поднявших в космос Буран-Энергию. 5 таких движков, установленных на РН, выведут российские корабли к Луне, а 6 - к Марсу. НИЧЕГО ПОДОБНОГО в мире просто нет- двигатели Сатурн-5 давным давно порезаны на металлолом (если они вообще были созданы 50 лет назад) Пока американская аэрокосмичсекая промышленность не способна создать даже аналога половинки РД-171 - РД-180, которые США продолжаю закупать в РФ.
Уже чёта там испытывали
Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома" и еще трое пострадали. В тот же день в этом районе был замечен транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на поступившее им сообщение от госкорпорации. Минобороны России сообщало о двух погибших и нескольких раненых. По заявлению организации, инцидент произошел в ходе "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Привет четвертый рейх", "ЧеКистан-2019": коридор из ОМОНа перед входом в московское метро.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Опубликованы крайне тревожные данные Росстата, согласно которым, «естественная убыль» за первые пять месяцев текущего года составила 180 тысяч человек. И это без учета миграции. Ежегодно добровольно уезжает из России порядка 120 тысяч человек. При этом всего за четыре месяца с начала года миграция дала стране дополнительно 98 тысяч новых граждан. Это население приличного моногорода. По сравнению с тем же периодом 2018 года, прирост за счет мигрантов увеличился на 42%.
Цифры переписей эту негативную динамику подтверждают. Даже за восемь «тучных лет» с 2002 по 2010 годы Россия потеряла 4,9 миллиона русских, зато прирост граждан других национальностей, при всем к ним уважении, составил 2,6 миллиона. По состоянию на конец «нулевых», представителей государствообразующей нации имелось всего 111 миллионов. По некоторым подсчетам, к следующей переписи, что пройдет в 2020 году, их будет не более 102-104 миллионов, а к 2020 – 90 миллионов. В 2060 году русских в России будет уже меньше половины, и они перестанут быть титульной нацией.
Владимир Ермолаев, социолог, занимающийся вопросами миграции, поясняет, как влияет на трансформацию Российской Федерации раздача гражданства выходцам из Средней Азии:
Около 30 тысяч таджиков в год его получают, а есть ещё узбеки, киргизы и так далее. Добавим воссоединение семей, рождаемость уже здесь, и за 20 лет мы получим более миллиона новых граждан России таджикского происхождения и культуры. Это только по Таджикистану. Это уже другая этническая карта страны, другая расстановка сил.
А значит, это будет уже совсем другая страна. В чем же причины депопуляции русского населения?
Прежде всего, это снижение рождаемости, которая упала ниже уровня воспроизводства населения. Нельзя сказать, что власти ничего не делают для решения проблемы, напротив. Но «демографическая яма» девяностых годов столь глубока, что мы до сих пор не можем из нее выбраться.
Опубликованы крайне тревожные данные Росстата, согласно которым, «естественная убыль» за первые пять месяцев текущего года составила 180 тысяч человек. И это без учета миграции. Ежегодно добровольно уезжает из России порядка 120 тысяч человек. При этом всего за четыре месяца с начала года миграция дала стране дополнительно 98 тысяч новых граждан. Это население приличного моногорода. По сравнению с тем же периодом 2018 года, прирост за счет мигрантов увеличился на 42%.
Цифры переписей эту негативную динамику подтверждают. Даже за восемь «тучных лет» с 2002 по 2010 годы Россия потеряла 4,9 миллиона русских, зато прирост граждан других национальностей, при всем к ним уважении, составил 2,6 миллиона. По состоянию на конец «нулевых», представителей государствообразующей нации имелось всего 111 миллионов. По некоторым подсчетам, к следующей переписи, что пройдет в 2020 году, их будет не более 102-104 миллионов, а к 2020 – 90 миллионов. В 2060 году русских в России будет уже меньше половины, и они перестанут быть титульной нацией.
Владимир Ермолаев, социолог, занимающийся вопросами миграции, поясняет, как влияет на трансформацию Российской Федерации раздача гражданства выходцам из Средней Азии:
Около 30 тысяч таджиков в год его получают, а есть ещё узбеки, киргизы и так далее. Добавим воссоединение семей, рождаемость уже здесь, и за 20 лет мы получим более миллиона новых граждан России таджикского происхождения и культуры. Это только по Таджикистану. Это уже другая этническая карта страны, другая расстановка сил.
А значит, это будет уже совсем другая страна. В чем же причины депопуляции русского населения?
Прежде всего, это снижение рождаемости, которая упала ниже уровня воспроизводства населения. Нельзя сказать, что власти ничего не делают для решения проблемы, напротив. Но «демографическая яма» девяностых годов столь глубока, что мы до сих пор не можем из нее выбраться.
Таджики теж рузькі. Більше таджиків в Россії - більше рузькіх.