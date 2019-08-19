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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 243244245246 Додано: Пон 19 сер, 2019 15:37 Faceless написав: https://narodreporter.livejournal.com/32358.html

Опубликованы крайне тревожные данные Росстата, согласно которым, «естественная убыль» за первые пять месяцев текущего года составила 180 тысяч человек. И это без учета миграции. Ежегодно добровольно уезжает из России порядка 120 тысяч человек. При этом всего за четыре месяца с начала года миграция дала стране дополнительно 98 тысяч новых граждан. Это население приличного моногорода. По сравнению с тем же периодом 2018 года, прирост за счет мигрантов увеличился на 42%.



Цифры переписей эту негативную динамику подтверждают. Даже за восемь «тучных лет» с 2002 по 2010 годы Россия потеряла 4,9 миллиона русских, зато прирост граждан других национальностей, при всем к ним уважении, составил 2,6 миллиона. По состоянию на конец «нулевых», представителей государствообразующей нации имелось всего 111 миллионов. По некоторым подсчетам, к следующей переписи, что пройдет в 2020 году, их будет не более 102-104 миллионов, а к 2020 – 90 миллионов. В 2060 году русских в России будет уже меньше половины, и они перестанут быть титульной нацией.



Владимир Ермолаев, социолог, занимающийся вопросами миграции, поясняет, как влияет на трансформацию Российской Федерации раздача гражданства выходцам из Средней Азии:



Около 30 тысяч таджиков в год его получают, а есть ещё узбеки, киргизы и так далее. Добавим воссоединение семей, рождаемость уже здесь, и за 20 лет мы получим более миллиона новых граждан России таджикского происхождения и культуры. Это только по Таджикистану. Это уже другая этническая карта страны, другая расстановка сил.



А значит, это будет уже совсем другая страна. В чем же причины депопуляции русского населения?



Прежде всего, это снижение рождаемости, которая упала ниже уровня воспроизводства населения. Нельзя сказать, что власти ничего не делают для решения проблемы, напротив. Но «демографическая яма» девяностых годов столь глубока, что мы до сих пор не можем из нее выбраться.



На себя взгляните

Природний рух населення у січні-травні 2019 року

Кількість живонароджень 126 723

Кількість смертей 260 934

Природний приріст, скорочення (–) -134 211

http://www.ukrstat.gov.ua/

Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

I полугодие (тыс.)

Родившихся 720

Умерших 918

Естественный

прирост (+), убыль (-)199

http://www.gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm

Т.е. в РФ на 160 млн.+ наличного населения смертность составляет (в годовом исчислении) 1 830 тыс -11,4 на 1000, на Украине (на территории где собирается статинформация) - 600 тыс+ на 32,5 млн. наличного населения - 18,5 на 1000 - НА 62 % ВЫШЕ! В 88-ом этот показатель для РСФСР был 10,8 для УССР -11,4 (разница в 6% - в пределах статпогрешности). За одно поколение он вырос НА ПОРЯДОК. Тут уже не статистика - ТУТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (образ жизни/медицина/потребление алкоголя/смертность от внешних причин и множество других факторов)

Коэффициент замещения умерших в РФ-78,5%, на Украине -48,5.

ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ

I полугодие 2019 г.

число прибывших 323 643

число выбывших 189 577

миграционный

прирост (+), снижение (-)134 066

http://www.gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm .

Т.е. в годовом исчисление население РФ уменьшится на 130 тыс. - менее 1 человека на 1000. Для Украины цифры следующие - 300 тыс. естественной депопуляции и минимум 200 тыс (реально) - сальдо миграции, т.е. 16+ человек на 1000. Причем в сальдо для России вошли 20 000 армян, 3000 белорусов, 21 000 русских/русскоязычных из Казахстана (другие не едет), 2600 молдаван и 21 000 граждан Украины (в прошлом году было 9000).

Ситуация не блестящая, но и не катастрофическая, а вот у вас - КАТАСТРОФА, буквально. Смертность как 90 лет назад и общее вымирание страны. На себя взглянитеТ.е. в РФ на 160 млн.+ наличного населения смертность составляет (в годовом исчислении) 1 830 тыс -11,4 на 1000, на Украине (на территории где собирается статинформация) - 600 тыс+ на 32,5 млн. наличного населения - 18,5 на 1000 - НА 62 % ВЫШЕ! В 88-ом этот показатель для РСФСР был 10,8 для УССР -11,4 (разница в 6% - в пределах статпогрешности). За одно поколение он вырос НА ПОРЯДОК. Тут уже не статистика - ТУТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (образ жизни/медицина/потребление алкоголя/смертность от внешних причин и множество других факторов)Коэффициент замещения умерших в РФ-78,5%, на Украине -48,5.Т.е. в годовом исчисление население РФ уменьшится на 130 тыс. - менее 1 человека на 1000. Для Украины цифры следующие - 300 тыс. естественной депопуляции и минимум 200 тыс (реально) - сальдо миграции, т.е. 16+ человек на 1000. Причем в сальдо для России вошли 20 000 армян, 3000 белорусов, 21 000 русских/русскоязычных из Казахстана (другие не едет), 2600 молдаван и 21 000 граждан Украины (в прошлом году было 9000).Ситуация не блестящая, но и не катастрофическая, а вот у вас - КАТАСТРОФА, буквально. Смертность как 90 лет назад и общее вымирание страны. Волгарь Повідомлень: 6957 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 243244245246 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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