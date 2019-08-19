Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Опубликованы крайне тревожные данные Росстата, согласно которым, «естественная убыль» за первые пять месяцев текущего года составила 180 тысяч человек. И это без учета миграции. Ежегодно добровольно уезжает из России порядка 120 тысяч человек. При этом всего за четыре месяца с начала года миграция дала стране дополнительно 98 тысяч новых граждан. Это население приличного моногорода. По сравнению с тем же периодом 2018 года, прирост за счет мигрантов увеличился на 42%.
Цифры переписей эту негативную динамику подтверждают. Даже за восемь «тучных лет» с 2002 по 2010 годы Россия потеряла 4,9 миллиона русских, зато прирост граждан других национальностей, при всем к ним уважении, составил 2,6 миллиона. По состоянию на конец «нулевых», представителей государствообразующей нации имелось всего 111 миллионов. По некоторым подсчетам, к следующей переписи, что пройдет в 2020 году, их будет не более 102-104 миллионов, а к 2020 – 90 миллионов. В 2060 году русских в России будет уже меньше половины, и они перестанут быть титульной нацией.
Владимир Ермолаев, социолог, занимающийся вопросами миграции, поясняет, как влияет на трансформацию Российской Федерации раздача гражданства выходцам из Средней Азии:
Около 30 тысяч таджиков в год его получают, а есть ещё узбеки, киргизы и так далее. Добавим воссоединение семей, рождаемость уже здесь, и за 20 лет мы получим более миллиона новых граждан России таджикского происхождения и культуры. Это только по Таджикистану. Это уже другая этническая карта страны, другая расстановка сил.
А значит, это будет уже совсем другая страна. В чем же причины депопуляции русского населения?
Прежде всего, это снижение рождаемости, которая упала ниже уровня воспроизводства населения. Нельзя сказать, что власти ничего не делают для решения проблемы, напротив. Но «демографическая яма» девяностых годов столь глубока, что мы до сих пор не можем из нее выбраться.
На себя взгляните Природний рух населення у січні-травні 2019 року Кількість живонароджень 126 723 Кількість смертей 260 934 Природний приріст, скорочення (–) -134 211 http://www.ukrstat.gov.ua/ Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации. Таблица 1 ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ I полугодие (тыс.) Родившихся 720 Умерших 918 Естественный прирост (+), убыль (-)199 http://www.gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm Т.е. в РФ на 160 млн.+ наличного населения смертность составляет (в годовом исчислении) 1 830 тыс -11,4 на 1000, на Украине (на территории где собирается статинформация) - 600 тыс+ на 32,5 млн. наличного населения - 18,5 на 1000 - НА 62 % ВЫШЕ! В 88-ом этот показатель для РСФСР был 10,8 для УССР -11,4 (разница в 6% - в пределах статпогрешности). За одно поколение он вырос НА ПОРЯДОК. Тут уже не статистика - ТУТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (образ жизни/медицина/потребление алкоголя/смертность от внешних причин и множество других факторов) Коэффициент замещения умерших в РФ-78,5%, на Украине -48,5. ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ I полугодие 2019 г. число прибывших 323 643 число выбывших 189 577 миграционный прирост (+), снижение (-)134 066 http://www.gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm. Т.е. в годовом исчисление население РФ уменьшится на 130 тыс. - менее 1 человека на 1000. Для Украины цифры следующие - 300 тыс. естественной депопуляции и минимум 200 тыс (реально) - сальдо миграции, т.е. 16+ человек на 1000. Причем в сальдо для России вошли 20 000 армян, 3000 белорусов, 21 000 русских/русскоязычных из Казахстана (другие не едет), 2600 молдаван и 21 000 граждан Украины (в прошлом году было 9000). Ситуация не блестящая, но и не катастрофическая, а вот у вас - КАТАСТРОФА, буквально. Смертность как 90 лет назад и общее вымирание страны.