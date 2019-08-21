В китайской провинции Гуандун наладили экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Без комментариев.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:17
Re: Імперські амбіції сусіда
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Без комментариев.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Чет 22 сер, 2019 06:39
В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси.
Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.
22 авг. 2019 г. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:22
Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там
А список ой какой немалый:
Зенитно - ракетный комплекс "Стрела-10"
КШМ командно - штабную машину.
БМП - 2 шт.
Грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито.
Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито.
Грузовой кран
Армейский джип
Потери личного состава у террористов составили около:
20 человек убитыми.
11 человек ранеными.
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Странные хлопцы ци расеяне , в своей стране бардак , а они в чужие страны лезут и пи.....ей отгребают . Получи русский Ваня , распишись.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:23
Снигерия возвращается на свое законное место?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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