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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:47

ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:17

Re: Імперські амбіції сусіда

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
https://ria.ru/20190725/1556856529.html
В китайской провинции Гуандун наладили экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.


Без комментариев. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 06:39

В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси.
Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.
22 авг. 2019 г. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:22


Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там
А список ой какой немалый:
Зенитно - ракетный комплекс "Стрела-10"
КШМ командно - штабную машину.
БМП - 2 шт.
Грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито.
Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито.
Грузовой кран
Армейский джип

Потери личного состава у террористов составили около:
20 человек убитыми.
11 человек ранеными.
###
Странные хлопцы ци расеяне , в своей стране бардак , а они в чужие страны лезут и пи.....ей отгребают . Получи русский Ваня , распишись. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:23

  ceba написав:В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси.
Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка


Снигерия возвращается на свое законное место?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:32

  Ukrainian написав:
Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там
А список ой какой немалый:
Зенитно - ракетный комплекс "Стрела-10"
КШМ командно - штабную машину.
БМП - 2 шт.
Грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито.
Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито.
Грузовой кран
Армейский джип

Потери личного состава у террористов составили около:
20 человек убитыми.
11 человек ранеными.
###
Странные хлопцы ци расеяне , в своей стране бардак , а они в чужие страны лезут и пи.....ей отгребают . Получи русский Ваня , распишись. :lol:
Это настоящий блицкриг.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 11:23

Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР
«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.

https://vz.ru/news/2019/8/23/993894.html
Князь Олег (подводная лодка)
Ракетное вооружение Р-30 (SS-NX-30) «Булава».
Количество ракет: 16

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D0%B0)
Подводные лодки проекта 885 «Ясень»
Ракетное вооружение 8х4 ПУ Оникс или 8х5 ПУ Калибр, планируется Х-101 (X-102)

96 ядерных боеголовок МБР и 80 КР Калибр. При необходимости хватит на целый континент.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8C%C2%BB
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:10

  Волгарь написав:Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР
«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.

https://vz.ru/news/2019/8/23/993894.html
Князь Олег (подводная лодка)
Ракетное вооружение Р-30 (SS-NX-30) «Булава».
Количество ракет: 16

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BA%D0%B0)
Подводные лодки проекта 885 «Ясень»
Ракетное вооружение 8х4 ПУ Оникс или 8х5 ПУ Калибр, планируется Х-101 (X-102)

96 ядерных боеголовок МБР и 80 КР Калибр. При необходимости хватит на целый континент.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8C%C2%BB

  Подолянин написав:Moody's ухудшило прогноз роста ВВП России в 2019г
INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 1,5%. Ожидается, что инфляция в РФ составит 4,6% в 2019 году и 4% в 2020 году.



"ГАЗ" из-за слабого рынка и санкций собрался сократить рабочую неделю и зарплаты
INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.


Зато Лошариков и Курсков по больше настроим и будем плавать на залитом водой дальнем востоке :lol:
https://www.svoboda.org/a/30034907.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:19

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Из 22 лайнеров в парке мексиканской Interjet регулярно летает лишь шесть, остальные стоят на земле уже не менее полугода

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/22/809449-ssj100-prodaet
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:13

Почему свидомые украинцы так переживают за ГАЗ,а не за Dеutsche Bank ,который увольняет 18 тыс. своих сотрудников. Похоже Dеutsche Bank подкосили контрсанкции Путина,от которых банк колбасит уже ни один год.
ceba
 
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