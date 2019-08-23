Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси. Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка, который пройдет в Сочи 24 октября. 22 авг. 2019 г. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там А список ой какой немалый: Зенитно - ракетный комплекс "Стрела-10" КШМ командно - штабную машину. БМП - 2 шт. Грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито. Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито. Грузовой кран Армейский джип
Потери личного состава у террористов составили около: 20 человек убитыми. 11 человек ранеными. ### Странные хлопцы ци расеяне , в своей стране бардак , а они в чужие страны лезут и пи.....ей отгребают . Получи русский Ваня , распишись.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ceba написав:В Москву с визитом прибыл президент Мозамбика Филипе Ньюси. Накануне Филипе Ньюси принял участие в двустороннем деловом форуме Мозамбик – Россия. В среду должен встретиться с Владимиром Путиным после того, как российский президент вернется из Финляндии. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят подготовку первого саммита Россия – Африка
Снигерия возвращается на свое законное место?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Ukrainian написав: Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там А список ой какой немалый: Зенитно - ракетный комплекс "Стрела-10" КШМ командно - штабную машину. БМП - 2 шт. Грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито. Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито. Грузовой кран Армейский джип
Потери личного состава у террористов составили около: 20 человек убитыми. 11 человек ранеными. ### Странные хлопцы ци расеяне , в своей стране бардак , а они в чужие страны лезут и пи.....ей отгребают . Получи русский Ваня , распишись.
Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР
«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.
Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.
Волгарь написав:Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР
«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.
Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.
INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 1,5%. Ожидается, что инфляция в РФ составит 4,6% в 2019 году и 4% в 2020 году.
INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября текущего года по 20 апреля следующего, сообщает газета "Коммерсантъ".
Как сообщается на форумах сотрудников группы, в разосланных им уведомлениях говорится, что для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно - пропорционально объему работ. Решение связано в том числе с санкциями США.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Почему свидомые украинцы так переживают за ГАЗ,а не за Dеutsche Bank ,который увольняет 18 тыс. своих сотрудников. Похоже Dеutsche Bank подкосили контрсанкции Путина,от которых банк колбасит уже ни один год.