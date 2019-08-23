У волгарей перманентная проблема с иностранными языками? Не могут перевести слово Dеutsche?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:53
У волгарей перманентная проблема с иностранными языками? Не могут перевести слово Dеutsche?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Суб 24 сер, 2019 03:35
Волгарь
О "Казани"
"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".
В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".
Сомневаюсь что оно вообще поплывёт или всплывёт
Проект подлодки разрабатывался во времена ссср и для мощностей ссср
Современной России это не осилить
То есть в РФ одна в строю ещё одна никак собрать на получается и ещё четыре планируется.
Давайте сравним с количеством подлодок в сша
У них аналогичного класса Seawolf (годы разработок и тех характеристики)только быстрее под водой три штуки имеется плюс новых подлодок класса Virginia которые превосходят (тише быстрее с лучшими сонарями которые к тому же можно апгрейдить новыми прошивками софта) все имеющиеся российские подлодки уже в строю 15 из запланированных 48
Плюс к этой армаде ещё планируется ультра новых 12 подлодок класса Columbia которые на два поколения превосходят российско-советские разработки.
Если б ваш президент не был ху....м и меньше пи...ли бабла то может и что бы могли противопоставить штатам.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 24 сер, 2019 06:51
Ukrainian Выступая апологетом США ты должен знать,что военный бюджет США в 11 раз больше военного бюджета РФ. Больше чем Россия в мире на оборону тратят такие страны как Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Не смотря на это армия РФ считается №2 в мире,способной по многим позициям конкурировать на равных с армией США. Сами США признают РФ военной сверхдержавой. А глава Пентагона недавно заявил,что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлен, в него придется включить все новое оружие России. Но ты прекрасно знаешь,что у РФ нет никакого нового оружия и все это путинмультфильм.
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:20
"Радио Свобода" про путинский мини Чернобыль в Белом море (фото,видео)
Додано: Суб 24 сер, 2019 12:50
Транспортный корабль "Союз МС-14", на борту которого был запушен новый российский робот "Федор", не смог пристыковаться к Международной космической станции. Об этом сообщил Роскосмос.
Космический корабль завис всего в 100 метрах от станции
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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